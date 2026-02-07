La policía porteña incautó medio millar de dosis de cocaína y marihuana en Constitución y Nueva Pompeya

La Policía de la Ciudad desarticuló dos centros de venta de drogas tras allanamientos.

La fuerza de seguridad porteña desarticuló dos centros de venta de drogas tras allanamientos en Constitución y Nueva Pompeya.

En un nuevo operativo, la Policía de la Ciudad secuestró medio millar de dosis de cocaína y marihuana en Constitución y Nueva Pompeya. También se incautó un revólver y cinco personas fueron detenidas.

Se trata de dos pesquisas que comenzaron en agosto y diciembre del año pasado a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zonas Norte y Sur de la Policía de la Ciudad, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE), cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin.

Uno de los allanamientos se desarrolló en un hotel de la calle Presidente Luis Sáenz Peña al 1700, que ya había sido clausurado, por lo cual luego del procedimiento la Agencia Gubernamental de Control (AGC) pegó nueva faja.

Desde ese hotel, los oficiales detectaron tras trabajos desde agosto del año pasado que se proveía de droga a parte del barrio de Constitución y también a los bosques de Palermo.

Entre los seguimientos y datos destacados era la cantidad de bolsas de supermercado que entraban al hotel, y luego incautaron, que se destinaba al corte para su fraccionamiento.

Con el trabajo de la División Perros, entrenados para detectar estupefacientes, en cuatro habitaciones hallaron 527 envoltorios con cocaína más dos bolsas con piedras de la misma droga, que sumadas daban 240 gramos. También secuestraron una balanza de precisión, bolsas cortadas y preparadas, y 310 mil pesos.

Por otra parte, oculto en un espacio común, los oficiales incautaron un revolver Smith & Wesson calibre 357, con seis balas en el cargador listo para el disparo.

Un hombre, recepcionista del hotel y residente en el lugar, y dos mujeres, una de ellas argentina y otra dominicana, fueron detenidos.

El otro procedimiento se realizó en una vivienda de Ancaste al 3300, en Nueva Pompeya, a partir de una investigación policial en diciembre último.

Los trabajos de campo dieron que era una vivienda donde se comercializaba droga, y durante el allanamiento los oficiales de la Zona Sur de la División Investigación Antidrogas hallaron 35 dosis y una piedra de cocaína, un envoltorio y una planta de marihuana, además de una tijera con restos de cocaína y 18.000 pesos.

Dos hombres, ambos argentinos mayores, fueron detenidos en el lugar.

Los allanamientos solicitados por la UFEIDE fueron ordenados por los Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo del Dr. Gonzalo Segundo Rúa, y 21, de la Dra. Paula Virginia Gelvez Núñez.