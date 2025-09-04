La Policía investiga un presunto femicidio en San Vicente: Buscan a la pareja de la víctima

Una mujer identificada como Marisa Acuña fue hallada sin vida este jueves al mediodía en una vivienda de la calle Luis Pasteur 130, en la localidad de San Vicente. Presentaba heridas de arma de fuegos y no logró sobrevivir.

Por el ataque, la Policía busca a su concubino, Marcelo Da Rosa (53), principal sospechoso del crimen, quien se habría dado a la fuga de la escena a bordo de un Toyota Corolla dominio IHK 426 color azul.

Según trascendio, testigos aportaron que habría ocurrido una fuerte discusión entre ambos antes del hecho. En el lugar, agentes de Científica incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos vainas servidas.

Al conocerse lo ocurrido, la Policía montó un operativo cerrojo en toda la provincia con participación de las distintas unidades regionales, a fin de dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia. Además, se solicitó colaboración a fuerzas de seguridad del Brasil.