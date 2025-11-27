La Policía Federal secuestró mercadería por $160 millones en Corrientes

27 de noviembre de 2025 Lectores: 11

La Policía Federal incautó mercadería de contrabando por $160 millones en un control en la ruta 14, Corrientes. El operativo se realizó sobre un camión que transportaba productos de origen extranjero sin la documentación legal.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 495 de la ruta nacional 14, cerca de Paso de los Libres. Personal de la División Unidad Operativa Federal detectó las irregularidades durante un control habitual en esta arteria de transporte.

Con autorización judicial y la presencia de inspectores de Aduana, se encontraron perfumes, zapatillas, artefactos electrónicos, ropa y medicamentos. El valor total de la mercadería incautada asciende a $160 millones de pesos.

El conductor del camión, un hombre de 43 años, fue notificado en la causa. Tanto el rodado como los productos quedaron a disposición del Juzgado Federal por presunta infracción al Código Aduanero.