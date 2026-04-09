La polémica de El drama, con Zendaya y Robert Pattinson: mi secreto me condena

**El drama**, protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, se presenta como una exploración profunda de una pareja que muchos consideraban perfecta. La película es provocativa, plantea un debate moral y tiene a ambos actores al frente de su elenco.
¿Qué más se le puede pedir a una película para que triunfe? Quizás que no se extienda demasiado o que el giro dramático no sea uno, sino dos. También que la reacción de uno de los miembros de la pareja al descubrir cierto secreto no sea exagerada ni desproporcionada.
Los trailers disponibles apenas adelantan que algo ocurrió y que nada volverá a ser igual entre Emma y Charlie. Surge entonces la pregunta: en una relación, ¿es necesario contarse absolutamente todo? ¿Se ama a la persona por lo que es o también por su pasado, especialmente si estas acciones no dañaron a nadie? ¿Es censurable lo que alguien pensó en otro tiempo? ¿El amor tiene límites?
Tras el primer giro, **El drama** se convierte casi en un experimento prenupcial. La diferencia entre Emma y Charlie surge cuando uno de ellos revela un secreto durante una conversación casual con otra pareja, justo antes de su boda. Charlie, un hombre sumamente tímido, conoce a Emma en una cafetería y finge haber leído el libro que ella sostiene para iniciar charla. A medida que la relación avanza y planean casarse, la confesión genera una reacción que algunos consideran desmedida.
Pero lo que sucede después resulta aún más impactante.
Dirigida por el noruego Kristoffer Borgli —quien anteriormente trabajó en *El hombre de los sueños* con Nicolas Cage—, la película no alcanza el nivel de perturbación de cineastas como Lars von Trier o Ruben Östlund. Borgli provoca, sin embargo, sin llegar a incomodar en exceso.
La percepción europea de la trama probablemente difiere de la estadounidense, para quien el conflicto puede ser sumamente intenso. Afortunadamente, el cine permite distintas interpretaciones, especialmente cuando aborda un tema fuertemente arraigado y polémico en la sociedad norteamericana.
Es importante señalar que **El drama** trata un tema controvertido, y es probable que muchos espectadores no estén preparados para ello o esperen una comedia romántica, dada la presencia de Zendaya y Pattinson, similar al clima de *Cumbres borrascosas* con Margot Robbie y Jacob Elordi.
En definitiva, esta película es aconsejable para parejas que mantienen plena honestidad entre sí. De lo contrario, quizá sea mejor optar por otro estreno, como *Super Mario*, que seguramente se proyecta en una sala cercana.
Comedia dramática. Estados Unidos, 2026. Título original: *The Drama*. Duración: 106 minutos. Dirección: Kristoffer Borgli. Reparto: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie. Disponible en salas Cinemark Palermo, Abasto, Unicenter y Dot; Cinépolis Recoleta, Houssay y Avellaneda; Showcase Norcenter, Belgrano y Quilmes.