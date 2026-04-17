La piratería crece fuerte en Argentina y el riesgo ya no solo es legal: el costo oculto del «todo gratis»

La piratería dejó de ser un atajo inocente y se ha consolidado como un hábito extendido que conlleva riesgos tangibles. En Argentina, el consumo ilegal de contenidos crece rápidamente y redefine la relación entre usuarios, plataformas y datos personales. La discusión ya no se limita a los derechos de autor, sino que se desplaza hacia la seguridad digital, un ámbito donde el costo oculto comienza a hacerse visible.

En este contexto, la Asociación de Televisión por Cable y Comunicación Satelital (ATVC) y la Cámara Argentina de Productoras Pymes de Señal Audiovisual (CAPPSA) lanzaron una campaña que busca desmontar la idea de lo “gratis”. El mensaje es claro: lo que no se paga con dinero se paga con información. La iniciativa pretende cuestionar esta lógica, fomentar consumos responsables y promover alternativas legales, al tiempo que alerta sobre un circuito que captura, procesa y monetiza datos sin control del usuario.

“Actualmente, casi el 50% de los hogares con internet en Argentina consume contenido ilegal, y el crecimiento de la piratería en los últimos años confirma que estamos ante un cambio estructural. Ya no es solo un problema de la industria, sino un fenómeno que impacta directamente en los usuarios”, señala Federico Fornelli, presidente de ATVC. Además, advierte que “las plataformas ilegales no solo distribuyen contenido, también capturan y monetizan datos personales. Por eso, el eje de esta campaña es claro: cuando consumís piratería, pagás con tus datos. El desafío es visibilizar ese riesgo y enfocar la conversación en la seguridad digital”. En ese sentido, el contenido constituye la puerta de entrada, no el objetivo final.

Entre 2020 y 2025, el consumo pirata creció un 108% en hogares con internet. Actualmente, el 47% accede a contenidos ilegales mediante Smart TV, sitios web, aplicaciones o dispositivos como TV Box. Este fenómeno afecta al 34% del total de los hogares del país y supera el promedio regional en transmisiones en vivo, donde la demanda incrementa el uso de circuitos informales.

“Consideramos que este es el momento para abrir una nueva conversación sobre la piratería. Esta campaña es el resultado de un trabajo conjunto entre la industria y los medios para dirigirse directamente al usuario. Buscamos generar conciencia a partir de la información y explicar que detrás de un consumo aparentemente gratuito existen riesgos reales”, sostiene Sergio Veiga, presidente de CAPPSA.

En cuanto a los contenidos más pirateados, el consumo se distribuye de la siguiente manera: películas (85%), series (79%), deportes (58%), documentales (52%) y señales de televisión paga (42%). En transmisiones en vivo, el fútbol concentra el 76%, seguido por el automovilismo (26%) y el tenis (17%). La piratería no discrimina formatos ni públicos; explota la inmediatez y la fragmentación de la oferta para expandirse.

Sin embargo, el riesgo sí es selectivo, y se centra en los datos personales. El acceso a plataformas ilegales expone a los usuarios al robo de información, hackeos bancarios, fraudes personalizados y malware que puede permitir accesos remotos sin consentimiento. La promesa de acceso rápido se convierte en una vulnerabilidad persistente, con consecuencias que van más allá del entretenimiento.

La campaña plantea una pregunta incómoda: ¿qué se está cediendo a cambio de consumir contenidos sin pagar? El objetivo es modificar conductas arraigadas y reordenar incentivos en un ecosistema que depende de la confianza. Sin esta base, la cadena de valor se debilita; con ella, la industria sostiene el empleo y la producción, y el usuario reduce sus riesgos de seguridad.