La periodista española que más conoce a Messi palpita la final: la «anarquía argentina» y cuál es el mayor problema de España

La periodista española que mejor conoce a Messi analiza la final: la «anarquía argentina» y el mayor desafío de España

Desde Nueva York, Cristina Cubero, subdirectora del diario Mundo Deportivo y periodista barcelonesa que acompaña a Lionel Messi desde los 14 años, ofrece un profundo análisis psicológico tanto del astro como de la selección argentina, rival de España en la final del Mundial. Cubero opina que la albiceleste representa “el anarquismo elevado a la enésima potencia” y describe a Messi viviendo “su segunda adolescencia”, un momento en el que aprendió a “oler la sangre” y se transforma en “un animal en la selva” que protege a su manada cuando está en peligro. Asimismo, sostiene que “no llora por lo que creemos que llora, sino por su subconsciente”.

Cubero comenta que, tras nueve Mundiales cubiertos, sigue sorprendida por la imprevisibilidad y la intensidad con que Messi impacta en el campo. Sobre el reciente Argentina-Inglaterra, explica: “A los argentinos tendrían que regalarles al entrar al estadio un desfibrilador. Tienes que tener muy entrenado el músculo del corazón para aguantar estos partidos”. Describe cómo Inglaterra, tras anotar un gol, “despertó a la bestia” en Messi y cómo el combinado inglés “se hizo pequeño desde el banquillo, se acobardó”.

Respecto a las diferencias entre ambas selecciones, revela: “Yo digo que Argentina es el peor rival para nosotros. España se mueve en el equilibrio y en las emociones controladas, mientras que Argentina es todo lo contrario, una selección anárquica fundada en un componente emocional intenso”. Explica que las acciones de la albiceleste “respiran y se mueven al compás del corazón de Messi”, que reacciona con ferocidad cuando su “manada” está en peligro.

En relación al análisis de Pep Guardiola, quien afirmó que Messi ya no necesita sus piernas jóvenes, Cubero agrega que “nunca las necesitó; siempre vio el fútbol diez segundos antes que los demás” y que su cambio de ritmo abrupto “deja a todos sentados”. Señala que, a pesar de jugar en una liga menos competitiva en Miami, Messi llega al Mundial “más fresco que nunca”, motivado por “no fallarle a la Selección”.

Cubero también aborda el aspecto humano de Messi, comentando una transformación emocional que ha experimentado el jugador: “Después del partido contra Inglaterra saltaba como un niño. Antes no celebraba así, se lo guardaba para adentro. Es como si ahora estuviera viviendo la adolescencia que no vivió en Barcelona”. Explica que esta segunda juventud está marcada por una mayor expresividad y por un deshielo emocional, en el que el llanto de Messi refleja “todo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí”, desde la separación familiar hasta las frustraciones deportivas. “Su llanto surge del subconsciente, de aquello que creemos superado”, señala.

En cuanto a España, Cubero destaca su superioridad técnica y táctica: “No hay selección que juegue mejor que España en cuanto a control de balón, triangulaciones y apertura de espacios”. Sin embargo, advierte que el mayor problema de España será enfrentar a un rival como Argentina, fundamentado en emociones intensas y la presencia diferencial de Messi, quien se formó en la Masía, la cantera del Barcelona, y “es un producto del fútbol español”. Remarca que nueve jugadores finalistas pertenecen a esa escuela, incluido Messi, lo que le otorga una ventaja adicional.

Sobre las expectativas para la final, Cubero anticipa que será un partido menos “bélico” que el de Argentina contra Inglaterra, aunque advierte que los argentinos tienen en su ADN un carácter “border” y que “van al límite”. Confía en que España, siendo un equipo joven, pueda mantener la frialdad emocional necesaria para enfrentar esta intensidad.

Finalmente, cuando se le consulta por un pronóstico, Cubero admite que es imposible anticipar el resultado, pero afirma que se trata de “la mejor final posible”. Reconoce la dificultad de ver a Messi como un rival, porque “es uno de los nuestros”, y recuerda que Vicente del Bosque, exentrenador español, llegó a convocarlo para la selección. Imagina a Messi regresando a Barcelona tras su carrera para dedicarse a formar futbolistas y ser embajador del club.