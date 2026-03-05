La pasión de Steven Spielberg llega a Netflix: la docuserie Los dinosaurios muestra como nunca antes a quienes fueron los dueños de la Tierra

Un inmenso dinosaurio con aleta acuática cierra sus fauces sobre un tiburón prehistórico en la miniserie documental de Steven Spielberg que llega este 6 de marzo a Netflix: Los dinosaurios. Pero el furor comenzó un mes antes: su tráiler de altísima calidad digital con escenas de estas especies se lanzó el 5 de febrero y ya superó las 12 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Qué revelaciones ofrecerá la miniserie Los dinosaurios de Spielberg?

Sus cuatro episodios, narrados por el actor Morgan Freeman, proponen un viaje de gran fascinación visual alrededor del auge y la extinción de los animales que dominaron la Tierra durante más de 165 millones de años. Una mezcla de paleontología, recreación digital avanzada y narrativa cinematográfica.

“Esta es la historia de los dinosaurios como nunca la habías visto -anticipa el tráiler-. Mucho antes de nuestro tiempo, ellos reinaban en un mundo inhóspito. Vive el ascenso y la caída del mayor imperio de la naturaleza”.

La música épica y las recreaciones de los diversos dinosaurios -grandes, pequeños, implacables- se vuelven una experiencia magnética, ya desde el tráiler, cuando se oye decir: “Desde los gigantes que sacudían el suelo a los cazadores que dominaban los cielos”.

Y cada uno de estos reptiles -los reconocibles y otros novedosos- es mostrado en su hábitat natural, atrapando presas, al acecho o siendo acechados, y, finalmente, huyendo del mar de lava por la caída de un meteorito: “Descubre los secretos de los dinosaurios”, cierra el tráiler.

Fue uno de los anticipos más virales de los documentales de Netflix: sus 12 millones de visualizaciones en YouTube se produjeron en tiempo récord. Y con la voz de Morgan Freeman -con experiencia en producciones afines-, Los dinosaurios parece tener asegurado el éxito.

La miniserie es de los mismos creadores de Nuestro planeta, la producción ejecutiva está a cargo de Amblin Entertainment -de Spielberg- y Dan Tapster, Keith Scholey y Alastair Fothergill se reúnen para garantizar el rigor científico y la fastuosidad 3D.

Las distintas eras geológicas

¿Qué tendrá el relato? Los cuatro episodios de Los dinosaurios estarán centrados en distintas eras geológicas, siempre con recreaciones digitales de última generación. Así, se reconstruirán los ecosistemas prehistóricos y los comportamientos de supervivencia y de ataque de los reptiles en formas nunca vistas hasta ahora: la combinación de información paleontológica chequeada e increíble animación harán que la miniserie sea un salto adelante en producciones de este tipo: Los dinosaurios busca hacer historia.

Y justo treinta y tres años después de que Steven Spielberg estrenara, en 1993, la primera película de Jurassic Park, la cual modificó para siempre la recreación de los dinosaurios en el cine y en la cultura audiovisual. Claro que lo que cambia es el foco: lejos de la trama de aventuras y de acción, la miniserie Los dinosaurios, en Netflix, tendrá pie en las últimas investigaciones científicas y en los descubrimientos paleontológicos más novedosos. Ahora, ¿quién podrá superar a Spielberg a la hora de hablar de estos mega-animales ya extinguidos?

Otra clave para entender Los dinosaurios es la propia era del streaming. En tiempos en que las series de ficción demandan cada vez más espectadores en Netflix -y otras plataformas-, las producciones de la naturaleza, la ciencia y lo social también disputan números millonarios de visualización en todo el mundo.

Los dinosaurios emerge, así, como un producto típico de esta época. La tecnología digital acompaña la revolución del streaming y el efecto nostálgico de la presencia de Spielberg, detrás, garantiza los buenos números.

Preguntas y preguntas, pero no están vivos

¿Cómo evolucionaron los dinosaurios en un mundo geológicamente inestable? ¿Cuáles eran las especies dominantes y las más extrañas? ¿Cómo sobrevivían los pequeños reptiles en un mundo dominado por los gigantes?

Las reconstrucciones digitales de Spielberg responderán aquellas y otras preguntas en la miniserie de Netflix, que pretende revolucionar la forma en que se representan los animales más allá del furor por el vasto universo de Jurassic Park: Jurassic World: Rebirth (con Scarlett Johansson), la séptima película y la cuarta entrega de la saga Jurassic World, se estrenó en 2025 y recaudó 870 millones de dólares en el mundo.

Así, la producción documental Los dinosaurios escribirá una nueva página en la larga inmersión de Spielberg en el escenario prehistórico e interpelará a las nuevas generaciones, las cuales no crecieron con las emblemáticas películas de Jurassic Park.

Pero la miniserie de Netflix no se quedará en ese período geológico. Se verá a los gigantes del Jurásico y a los depredadores del Cretácico, pero todo habrá comenzado, millones de años atrás, con las formas tempranas de los dinosaurios y con animales menos conocidos, mucho antes de “estrellas” como el tiranosaurio, el triceratops, el velociraptor o el plesiosaurio.

El final ya está spoileado

Y, desde ya, todo terminará con el meteorito fatal de 12 kilómetros de diámetro que impactó en la Tierra hace 66 millones de años, al final del período Cretácico -en el límite Cretácico-Paleógeno-. Cayó en la actual Península de Yucatán, México, y desencadenó cambios climáticos globales y un invierno nuclear: la falta de luz solar provocada por el polvo y las cenizas alteró la cadena alimenticia y eliminó a tres cuartas partes de las especies de la Tierra. Así, en la miniserie también se verá el efecto de los aerosoles en la atmósfera, el colapso de la fotosíntesis y otras tragedias medioambientales.

En la miniserie, Industrial Light & Magic (ILM), la empresa original de George Lucas, será la encargada de llevar a imágenes, acción y deslumbramiento visual todo el dramático escenario de los dinosaurios, desde su origen y hasta su perdición. “Desde diminutos proto‑dinosaurios como Marasuchus hasta gigantes como Plateosaurus y Mamenchisaurus, la serie recorre todo el espectro, para mostrar cómo estos animales evolucionaron durante milenios en respuesta a un mundo inestable”, dice el texto promocional.

¿Cuáles serán los números finales de Los dinosaurios? ¿Qué nuevos parámetros fijará la producción de Spielberg en Netflix? Con repasar las cifras, hasta ahora, se ve el alcance de la apuesta: además de las 12 millones de vistas en YouTube, el tráiler logró casi tres millones de visualizaciones en Instagram y más de 2,6 millones en TikTok -en apenas unos días-. Para dimensionarlo de otra manera: el tráiler es el más visto en el canal de YouTube de Netflix desde la publicación de un adelanto de la quinta temporada de Stranger Things.

Y también superó a los tráilers de otros éxitos de la N roja, como la cuarta temporada de Los Bridgerton, la segunda de One Piece o la tercera de El agente nocturno. Así que, desde este viernes 6 de marzo, Los dinosaurios desplazará a otras grandes producciones en el podio de las diez series más vistas de Netflix. Habrá que ver cuánto dura la nueva “dinomanía” de Spielberg, y si el boca a boca sostiene la repercusión en el tiempo.

Si es así, 2026 se transformará en un nuevo “año Spielberg”, ya que el 12 de junio estrena El día de la revelación, su nueva película de ciencia-ficción, con grandes estrellas y una trama extraterrestre. Del asombroso futuro al pasmoso pasado: allí donde vivieron los dinosaurios hasta su trágica desaparición.