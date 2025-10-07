La paradoja de McLaren en la Fórmula 1: la mejor escudería sufre por la interna cada vez más picante entre Piastri y Norris

Pobre George Russell. Al británico lo enfocaron en las primeras vueltas del Gran Premio de Singapur y recién al final, cuando cruzó la bandera a cuadros de noche, para celebrar el quinto triunfo de su carrera en la Fórmula 1. Todos sobre un Mercedes. Las cámaras estuvieron todo el tiempo encima de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, y cuando terminó la acción les dieron los micrófonos de la transmisión oficial a Zak Brown y Andrea Stella, el director ejecutivo y el jefe de equipo de la escudería británica. Claro, acababan de revalidar el título en el campeonato de constructores, lo que no lograban desde hacía 34 años. Estaban eufóricos, con toda lógica, por el dominio de los autos color papaya, pero saben que deberán lidiar hasta el final de la temporada con la lucha que opaca tanta fiesta: la fraticida que protagonizan Piastri y Norris en busca de su primer título.

“Como se puede ver, les estamos permitiendo competir. Fue un poco más tenso, pero compiten duro, compiten limpio, compiten para ganar. Los dejamos correr”, intentó contemporizar Brown para la gilada. Pero bien que el estadounidense de 53 años debe haber sufrido cuando apenas lanzada la carrera Norris chocó contra la rueda delantera izquierda de Piastri y el australiano evitó de milagro el abandono que hubiera significado pegarse contra el muro en Singapur.

“¿Está todo bien con que Lando simplemente me haya apartado del camino?”, se quejó Piastri por la radio para que todos los fanáticos de la F1 lo escucharan en plena carrera. Primero le contestaron que iban a revisar la maniobra y que se concentrara. Y cuando le dijeron que el británico trataba de evitar un toque con Max Verstappen y que por eso le pegó, el australiano explotó: “No es justo que evite a otro coche chocando con su compañero de equipo”. Y cuando desde el box de McLaren lo felicitaron al final por el título de constructores, apagó la radio.

Norris tuvo una respuesta clara para todas las críticas por su agresivo adelantamiento a su compañero de equipo y rival por el título. “Todos en la parrilla habrían hecho exactamente lo mismo que yo -afirmó-. Así que creo que si me criticas simplemente por ir por el interior y colocar mi coche en un gran hueco, entonces creo que no deberías estar en la Fórmula 1”.

Oscar Piastri y Lando Norris, enemigos íntimos en McLaren. Foto AP

Cómo manejar la lucha por el título entre Piastri y Norris es una cuestión que no desaparecerá. Pero a Stella, el jefe de equipo, no le molesta para nada. O al menos eso dice de la boca para afuera: “Me gustan los pilotos decididos que dicen claramente su posición. Luego hay que tener en cuenta que su posición hay que ponerla en perspectiva con los hechos. Es el punto de vista de un piloto desde el auto: ve lo que ve. Oscar vio a Lando venir hacia él y se hizo una idea. Obviamente todo ocurrió en un momento intenso como es la salida en una carrera de Fórmula 1”.

Cuando le replicaron si no temía repercusiones por la maniobra en Singapur, Stella contestó: “Como siempre, habrá conversaciones claras para entender el punto de vista de todos para aprender lo que todavía tenemos que adquirir y para volver aún más fuertes a la conclusión de este campeonato, que está muy abierto en lo que respecta a los pilotos”. Un diplomático el italiano.

Zak Brown debe lidiar con la pelea de sus pilotos de McLaren. Foto EFE

Norris largó quinto, adelantó a Kimi Antonelli y fue rueda a rueda para pasar a Piastri en las tres primeras curvas. “Estaba resbaladizo, todavía mojado en muchos lugares. Me metí por el interior. Tuve una pequeña corrección, pero nada más que eso. Fue un buen pilotaje”, advirtió.

McLaren, que lleva tres carreras sin ganar, ha intervenido en acciones en pista bajo sus “reglas papaya”, pidiéndole a Piastri que devolviera una posición cuando Norris tuvo una parada en boxes lenta en Italia el mes pasado. El equipo no se involucró el domingo y Piastri dejó claras sus sensaciones.

El australiano lidera con 336 puntos, 22 más que Norris y con 63 de ventaja respecto a Verstappen. Quedan seis carreras: Austin (19 de octubre), Ciudad de México (26 de octubre), San Pablo (9 de noviembre), Las Vegas (22 de noviembre), Qatar (30 de noviembre) y Abu Dhabi (7 de diciembre). Drama no le faltará al cierre de la temporada.