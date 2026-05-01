La oposición presiona para avanzar con Ficha Limpia por fuera del pack electoral del Gobierno

La oposición en la Cámara de Diputados impulsa avanzar con la Ley de Ficha Limpia por fuera del paquete electoral enviado por el Gobierno. La presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, anunció que solicitará una sesión especial para tratar el tema y consultó al jefe de bloque de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, si acompañarán la iniciativa. La respuesta de Adorni fue ambigua, mientras que su bancada analiza la estrategia a seguir.

Scaglia expresó en la sesión informativa del miércoles: «Es injusto que tengamos que incluir en la misma ley electoral a Ficha Limpia, una causa común de todos los argentinos de bien. La próxima semana, desde nuestro bloque, vamos a solicitar una sesión para tratar Ficha Limpia. Quiero saber si el bloque de La Libertad Avanza nos va a acompañar».

Adorni respondió de manera ambivalente. Por un lado, destacó que su bloque está impulsando una reforma electoral integral que busca modernizar el sistema y que Ficha Limpia es un eje central dentro de ese proceso. Cabe señalar que el texto referido ya ingresó por el Senado. Por otro lado, afirmó: «Si entendemos que el emplazamiento propuesto va en línea con los objetivos de la reforma, seguramente acompañaremos el tratamiento con la responsabilidad de avanzar en una norma sólida, consistente y que contribuya a fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema democrático».

Ante la consulta sobre si están dispuestos a separar Ficha Limpia del paquete enviado por el Ejecutivo, desde La Libertad Avanza optan por la cautela. «No nos van a correr», señalaron desde la bancada. Su estrategia inicial será acompañar el camino del Ejecutivo, que envió el proyecto primero al Senado para observar cómo evoluciona allí. Sin embargo, reconocen que el respaldo legislativo es incierto. La Unión Cívica Radical (UCR) y otras bancadas ya manifestaron que no desean eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino mejorarlas.

No obstante, el bloque sabe que negarse a dar quórum para una sesión sobre este tema, que genera denuncias cruzadas desde hace tiempo, podría resultar mal visto. Por eso no descartan otras alternativas, dependiendo del avance de las negociaciones con otras bancadas.

Desde la oposición también se sienten atrapados. Consideran que el oficialismo incluyó Ficha Limpia en un proyecto conjunto con otros temas electorales para obligarlos a aceptar todo el paquete o quedar expuestos si rechazan alguna parte. «Lo que buscan es tener el argumento de: ‘Miren, toda esta gente es corrupta’», señaló una legisladora del espacio dialoguista.

Varios opositores critican la estrategia reiterada del Gobierno de presentar megaleyes que integran múltiples temas en una sola iniciativa. «Si realmente quisieran avanzar tendrían que haber enviado un texto para eliminar las PASO, otro separado con Ficha Limpia y una tercera iniciativa con modificaciones sobre partidos políticos, financiamiento y campañas. Pero apuestan a la ensalada», describió un diputado opositor.

La intención es convocar la próxima semana o la siguiente a una «multisesión» que incluya expedientes diversos, con el fin de captar la atención de la mayor cantidad de legisladores posible y votar los emplazamientos a las comisiones correspondientes para su tratamiento.

El oficialismo, por su parte, tiene pendiente llevar al recinto la llamada ley Hojarasca, que obtuvo dictamen semanas atrás, así como tratados internacionales.

Cabe señalar que si existiera una voluntad real de aprobar la Ley de Ficha Limpia, el proyecto —que se presenta desde 2016 y que el año pasado fue frustrado por el inesperado voto en contra de dos aliados misioneros del oficialismo— ya sería ley.

A mediados de abril, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, varios diputados y senadores presentaron simultáneamente proyectos de Ficha Limpia. El primero, presentado por Scaglia junto a otros miembros del interbloque Unidos, incorpora como causal de inelegibilidad, además de delitos vinculados a corrupción, lavado, abuso, trata y narcotráfico, la mora en el pago de deudas alimentarias.