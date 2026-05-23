La OMS se dio por notificada de la salida de la Argentina: debate caliente, comunicado con tachaduras y equilibrio para evitar una decisión inédita

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó este viernes el plenario de su 79ª Asamblea Mundial y se dio por notificada de la salida de Argentina del organismo. Sin embargo, el comunicado oficial sobre esta decisión incluía enmiendas, tachaduras y un gesto simbólico, en un delicado equilibrio que, tras varias horas de debate, evitó una situación inédita: el reconocimiento formal de la retirada de un estado miembro.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno argentino criticó fuertemente a la OMS, en particular por el manejo de la pandemia de COVID-19. En 2025, la administración de Javier Milei inició el proceso para abandonar la organización, formalizando su salida en marzo pasado.

Solo faltaba la ratificación por parte de la OMS, que se trató en el Comité B de la 79ª Asamblea General bajo el título «Comunicaciones de la Secretaría General de Naciones Unidas como depositario de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud».

Este viernes al mediodía, varios miembros del gabinete de Milei celebraron la ratificación de la salida de Argentina. El canciller Pablo Quirno fue el primero en anunciarlo: «Esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina», escribió.

El ministro de Salud, Mario Lugones, se sumó con un extenso mensaje en redes sociales titulado «ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA». Destacó que «la salud de los argentinos se decide en nuestro país» y señaló que, aunque la salida fue formalizada por la Asamblea Mundial de la Salud, el país mantendrá la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, especialmente en la provisión de vacunas y medicamentos. Además, puntualizó que, pese a la retirada, Argentina no abandona la cooperación sanitaria internacional, sino que define «en qué términos, con quién y para qué» articula técnicamente, citando como ejemplo el trabajo conjunto frente al brote de hantavirus.

Estos mensajes fueron replicados por el propio Javier Milei, impulsor de la salida argentina de la OMS.

No obstante, la ratificación oficial llegó acompañada de tachaduras en el texto de la OMS, en un claro gesto simbólico. Al igual que sucedió con Estados Unidos, la organización evitó reconocer formalmente por primera vez la retirada de un estado miembro, dado que su constitución no contempla una cláusula específica de salida.

La comisión encargada de tratar la notificación «acordó un texto de compromiso por consenso», que dejó abierta la puerta a la continuación de la cooperación con Argentina. Según informó la OMS, «la Asamblea, que tiene el mandato de examinar estas cuestiones, tomó nota de la comunicación de Argentina y decidió que, si bien la OMS siempre acogerá con satisfacción la plena cooperación de Argentina en la labor de la organización, no se considera conveniente adoptar ninguna otra medida en esta etapa», una redacción ambigua para evitar un pronunciamiento definitivo.

El comunicado oficial, redactado en el último momento durante la sesión, lleva por título «Enmiendas al proyecto de resolución contenido en la decisión EB158(12) (2026) titulado ‘Retirada de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud’». En él, la Asamblea Mundial «toma nota de la recomendación contenida en la decisión EB 158 (12) y del informe de la Secretaría General».

Se señala que se ha recibido la notificación del canciller argentino, fechada el 25 de febrero de 2025 y recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2025, comunicando la decisión de retirar a Argentina de la OMS con efecto un año después.

Sin embargo, la frase que afirmaba que Argentina notificó su salida efectiva a partir del 17 de marzo de 2026 fue tachada, impidiendo un reconocimiento formal. Asimismo, quedó eliminada la resolución que reconocía esa retirada efectiva, reemplazada por una versión que enfatiza la disposición de la OMS a mantener la cooperación sin tomar nuevas medidas.

El comunicado final fue fruto de un extenso debate, que incluyó pausas para revisar las versiones impresas del texto y una reunión de emergencia durante el almuerzo para acordar la redacción definitiva. Paraguay apoyó el reconocimiento explícito de la salida de Argentina, mientras otros países prefirieron mantener una declaración ambigua. El texto final fue elaborado conjuntamente por representantes de Paraguay y Noruega, buscando conciliar posiciones contrapuestas.

Esta tensión reapareció durante la sesión vespertina, cuando varios países intervinieron para expresar sus posturas. El delegado chino sostuvo que la OMS es la autoridad máxima en gobernanza sanitaria y subrayó que «el tema de la retirada de un país es sumamente sensible», recordando que la constitución no contempla la salida de estados miembros y señalando la importancia de obligaciones financieras y condiciones para una posible reincorporación.

Bolivia respetó y destacó el «principio de soberanía» ejercido por Argentina, mientras que el grupo africano, representado por Sierra Leona, manifestó preocupación por la «integridad» y «universalidad» de la OMS, exhortando al cumplimiento de las obligaciones financieras.

Chile recordó que Argentina es un estado fundador de la OMS y enfatizó la importancia de respetar las decisiones soberanas de los países. Por su parte, El Salvador expresó su apoyo a Argentina tras cumplir con todos los requisitos para el proceso y alentó a mantener la universalidad de la organización con presencia voluntaria de los estados miembros.

En cuanto a antecedentes, Estados Unidos también anunció su salida de la OMS, con ciertas diferencias: al unirse en 1948, se reservó el derecho a retirarse, opción