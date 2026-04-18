La odisea de los hinchas de Platense en el estadio de Peñarol la por Copa Libertadores: 7 horas encerrados en la tribuna que valieron la pena

Platense vivió una noche histórica en Uruguay al debutar en la Copa Libertadores con una victoria sobre Peñarol, cinco veces campeón continental. El equipo dirigido por Walter Zunino logró un triunfo que quedará marcado en su historia, mientras que sus hinchas enfrentaron un cuestionado operativo policial que los mantuvo casi siete horas encerrados en la tribuna del estadio Campeón del Siglo.

El conjunto de Vicente López obtuvo sus primeros tres puntos en un torneo internacional al derrotar a un rival de gran jerarquía. Además, cortó una racha de 22 partidos y nueve años sin derrotas de Peñarol en su estadio por Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer equipo argentino en lograr esta hazaña en dicho certamen.

Sin embargo, la celebración estuvo atravesada por un estricto protocolo de seguridad impuesto por las autoridades uruguayas a los aproximadamente 2.000 hinchas argentinos que acompañaron al equipo. Aunque el partido comenzó a las 21:30, se les exigió presentarse en el Parque Roosevelt —designado por el Ministerio del Interior como punto de encuentro— antes de las 15:00, con un límite máximo a las 17:00 para poder ingresar al estadio antes de las 18:30, tres horas antes del inicio del encuentro.

Según un comunicado oficial difundido por Peñarol en redes sociales, «aquellos hinchas de Platense que no se hayan presentado en el punto de encuentro a las 17:00 ni hayan ingresado al estadio para las 18:30, podrán ser trasladados desde el punto de encuentro al estadio una vez comenzado el primer tiempo, con el objetivo de evitar encuentros y cruces con la hinchada local». Además, se indicó que «una vez finalizado el partido, deberán permanecer en la tribuna asignada al menos dos horas, hasta que los hinchas de Peñarol hayan sido evacuados de las inmediaciones del estadio».

Considerando estas medidas, sumadas a los tiempos posteriores al partido y la demora en la evacuación, se estima que los seguidores de Platense permanecieron alrededor de siete horas confinados dentro del estadio.

Una situación similar vivieron en agosto de 2025 los hinchas de Racing, en un operativo comparable tras un partido de octavos de final de la Copa Libertadores. En esa oportunidad, la seguridad les ordenó ingresar cuatro horas antes al estadio y permanecer una hora y media luego del encuentro, que finalizó con victoria del equipo local por 1-0.