La nueva bomba nuclear de EE.UU. que preocupa a Rusia, China e Irán: es hasta 24 veces más potente que la de Hiroshima

La carrera armamentista nuclear, que parecía haber concluido con el fin de la Guerra Fría, ha vuelto a intensificarse. Para 2026, el desarrollo de tecnología militar se concentra en crear sistemas capaces de penetrar instalaciones subterráneas, evadir defensas inteligentes y realizar ataques de precisión quirúrgica, una estrategia estadounidense que aumenta la tensión geopolítica con Rusia, China e Irán.

En este contexto, Estados Unidos dio un paso que encendió alarmas globales: el Departamento de Energía solicitó cerca de 100 millones de dólares para poner en marcha el programa NDS-A (Nuclear Disruptive Strike-Air), que busca desarrollar una nueva bomba nuclear antibúnker diseñada para destruir objetivos subterráneos extremadamente protegidos.

Más que una simple bomba, se trata de una plataforma tecnológica que combina ingeniería avanzada de penetración, sistemas de guiado inteligentes y compatibilidad con aeronaves furtivas de última generación.

### Características de la nueva amenaza nuclear estadounidense

Esta arma forma parte de una estrategia militar destinada a neutralizar objetivos considerados “duros y profundamente enterrados”, como centros de comando subterráneos, bases nucleares y complejos militares protegidos bajo montañas o gruesos recubrimientos de hormigón.

A diferencia de una bomba convencional, que detona en superficie o a cierta altura para maximizar su área de efecto, esta bomba antibúnker está diseñada para perforar terreno, roca o concreto antes de explotar. Su funcionamiento técnico se basa en materiales ultraresistentes, aerodinámica de alta velocidad y mecanismos de detonación retardada.

Actualmente, la principal referencia dentro del arsenal estadounidense es la B61-11, una bomba de gravedad equipada con un cono reforzado de uranio empobrecido que le permite penetrar estructuras subterráneas antes de detonar. El sistema NDS-A busca superar estas capacidades, incorporando tecnologías de mayor precisión y posiblemente sistemas de propulsión que permitan lanzar el arma a mayores distancias.

### El rol del bombardero furtivo B-2

La primera plataforma destinada a transportar esta nueva generación de bombas es el Northrop Grumman B-2 Spirit, uno de los aviones más sofisticados del arsenal estadounidense. El B-2 ya está autorizado para transportar tanto la B61-11 como la GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator, una bomba convencional de más de 13 toneladas destinada a atacar instalaciones subterráneas.

Según fuentes del Pentágono, en el futuro se buscará integrar esta nueva arma al Northrop Grumman B-21 Raider, considerado el sucesor natural del B-2.

Este desarrollo avanza en paralelo con la incorporación de la bomba nuclear modernizada B61-13, recientemente presentada por Estados Unidos. Según datos oficiales, la B61-13 posee una capacidad destructiva de entre 340 y 400 kilotones, hasta 24 veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima, y cuenta con sistemas de guiado de precisión. Sin embargo, las autoridades aclararon que no fue diseñada específicamente para reemplazar a la B61-11 ni para funciones antibúnker extremas.

### Motivos detrás del renovado interés en armas antibúnker

La decisión estadounidense de continuar el desarrollo de este tipo de armamento responde a la expansión y modernización de las instalaciones subterráneas estratégicas de sus adversarios. China invierte miles de millones en automatización militar e infraestructuras subterráneas; Rusia moderniza sistemas hipersónicos y defensas de largo alcance; mientras Irán y Corea del Norte refuerzan complejos enterrados.

El problema para Washington radica en las limitaciones que presentan las bombas convencionales actuales frente a objetivos extremadamente profundos.

Este debate resurgió con fuerza tras los ataques contra instalaciones iraníes durante la Operación Midnight Hammer en 2025, cuando bombarderos B-2 utilizaron bombas convencionales GBU-57/B sobre los complejos nucleares de Fordow y Natanz. Los resultados de esa ofensiva generaron cuestionamientos dentro del aparato militar estadounidense y reforzaron la idea de desarrollar una nueva generación de armas nucleares de penetración avanzada.