La nueva batería que desafía al litio y promete cambiar la energía

La nueva batería que desafía al litio utiliza sodio, un material más abundante y económico, lo que la posiciona como una alternativa sólida para el almacenamiento de electricidad en redes eléctricas, parques solares, sistemas eólicos y ciertos vehículos eléctricos.

Durante años, el litio dominó el mercado de celulares, computadoras, vehículos eléctricos y dispositivos recargables. Sin embargo, su crecimiento generó un aumento en la demanda, presión sobre la minería, fluctuaciones en los precios y una cadena de suministro cada vez más conflictiva.

### Características de la batería de sodio

La batería de sodio funciona de manera similar a la de ion litio, almacenando y liberando energía mediante el movimiento de iones entre sus electrodos. La principal diferencia radica en el material utilizado: en lugar de litio, emplea sodio.

Este cambio, aunque parezca menor, es significativo. El sodio es mucho más abundante y accesible, lo que podría reducir costos y aliviar la presión sobre los materiales críticos utilizados en la transición energética.

Por este motivo, esta tecnología comenzó a tener protagonismo en el mercado del almacenamiento estacionario, es decir, en baterías destinadas a almacenar electricidad producida por paneles solares, molinos eólicos o redes eléctricas.

En estos casos, la batería no requiere ser tan ligera como la de un automóvil eléctrico, pudiendo ocupar más espacio si ofrece a cambio un menor costo, buena durabilidad y una producción más sencilla.

### Ventajas y desventajas de las baterías de sodio y litio

La batería de litio presenta como principal ventaja su alta densidad energética, que permite almacenar gran cantidad de energía en poco espacio. Por ello, continúa siendo fundamental en celulares, notebooks y vehículos eléctricos que necesitan buena autonomía sin un peso excesivo.

Sin embargo, sus principales desventajas son el alto costo y la dependencia de materiales críticos. La extracción de litio requiere fuertes inversiones, consume grandes cantidades de recursos y está expuesta a variaciones de precios, conflictos comerciales y problemas ambientales.

En cambio, la batería de sodio utiliza un material mucho más abundante, puede ser más económica de fabricar y resulta atractiva para sistemas grandes de almacenamiento, donde el tamaño no es una limitación clave.

El punto débil del sodio es su menor densidad energética. Generalmente, almacena menos energía por kilo que el litio, lo que dificulta su competencia en vehículos eléctricos de larga autonomía o dispositivos compactos.

### Aplicaciones potenciales de la batería de sodio

El principal campo de aplicación de la batería de ion sodio está en las redes eléctricas. Por ejemplo, un parque solar necesita almacenar energía durante el día para utilizarla cuando el sol baja o la demanda crece.

Además, puede ser útil en parques eólicos, industrias, centros de datos y sistemas de respaldo, donde se requieren baterías grandes, estables y accesibles, más que las más livianas o pequeñas disponibles en el mercado.

En el ámbito vehicular, el sodio podría incorporarse primero en modelos urbanos, motos eléctricas, bicicletas, autobuses de trayectos cortos o autos con menor autonomía, donde el costo es un factor más importante que recorrer largas distancias con una sola carga.