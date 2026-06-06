La novia de James Handy, el actor que murió tras ser apuñalado por el hijo de su pareja, rompió el silencio: «Saben que lo amaba»

La trágica muerte del actor James Handy, reconocido por sus participaciones en Top Gun: Maverick y Jumanji, ha generado conmoción. La policía de Los Ángeles lo encontró apuñalado en el pecho en el jardín de su casa y fue declarado muerto en un centro médico cercano. El hijo de la pareja del actor se entregó a las autoridades tras confesar el crimen.

Handy, de 81 años, vivía con su pareja, Wendy Gledhill, de 76 años, y el hijo de ella, Michael, de 44 años. Vecinos del lugar, consternados por el operativo policial, revelaron que la pareja llevaba más de tres años de convivencia, aunque no estaban seguros de que Michael residiera con ellos de manera permanente.

Michael Gledhill fue quien llamó a la policía el miércoles 4 de junio, cerca de las 9:30 de la mañana, proporcionándoles la dirección y confesando: «Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado». Al llegar a la residencia, ubicada en el distrito de Tarzana, California, los agentes encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero. Pese a la atención médica inmediata y su traslado a una clínica, murió a causa de las heridas de arma blanca.

El caso fue calificado como homicidio, con Michael Gledhill arrestado como único y principal sospechoso. Él mismo se entregó a los policías en la puerta de la casa diciendo: «Soy el hombre al que buscan».

Aaron Titelman, un vecino de 57 años, describió a Handy y a su pareja como «los buenos vecinos de la esquina». Otro vecino, Merrill, de 56 años, quien se mudó hace dos años y medio a la casa contigua, mencionó que tuvo un primer encuentro con Michael hace seis meses, definiéndolo como una “confrontación”. Merrill explicó que al ayudar a sacar los cubos de basura era evitado por Michael, a quien veía paseando solo por el barrio.

Dos días después del crimen, Wendy Gledhill, pareja de James Handy y madre de Michael, rompió el silencio. En una breve declaración ante The California Post y luego a TMZ, expresó su consternación por la muerte de su pareja y el asesinato cometido por su hijo. “Amaba a James y a mi hijo. Todavía no puedo creerlo, no puedo creer que mi hijo haya hecho eso. Solo intento vivir un día a la vez, minuto a minuto”, sostuvo.

Wendy reveló que su hijo padecía graves problemas de salud mental y que le habían diagnosticado esquizofrenia en julio de 2025. “Recientemente me enteré de que había dejado de tomar sus medicamentos hace una semana”, afirmó. También aseguró que, aunque Michael y James no siempre estaban de acuerdo, mantenían una relación generalmente cordial. Entre lágrimas, envió un mensaje a la familia de James: “Saben que lo amaba muchísimo. Lo siento mucho. Siento mucho que esto haya sucedido”.

Asimismo, señaló: “Todavía estoy en estado de shock. Todavía no puedo asimilarlo”. Consultada sobre la situación legal de su hijo y la posible condena que podría enfrentar, respondió: “Debería estar donde pueda hacer daño a nadie más”.

En cuanto a la investigación, Michael Gledhill permanece arrestado bajo un cargo de asesinato con agravante por el uso de un arma mortal y una fianza de dos millones de dólares. Está detenido en el Departamento del Sheriff en el juzgado de Van Nuys, pero no compareció ante el tribunal. Su defensor público, Javier Trincado, informó al juez John Reid que su cliente “no podía colaborar con su letrado en este momento” y que su “estado mental es demasiado inestable para comparecer ante un tribunal ordinario”. Por ello, solicitó que se declare la existencia de una duda sobre su capacidad mental para ser juzgado.

El juez Reid reprogramó la audiencia para el 22 de junio en el Tribunal de Salud Mental de Hollywood. Este caso ha generado un gran impacto en la industria audiovisual, especialmente por su similitud con un hecho ocurrido el 14 de diciembre de 2025, cuando la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner y su esposo, el director de cine Rob Reiner, fueron asesinados a puñaladas en su residencia en Los Ángeles. Su hijo, Nick Reiner, de 32 años, fue formalmente acusado por el doble homicidio, se declaró no culpable y permanece en prisión a la espera del juicio.