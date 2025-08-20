“La noche se volvió traumática”: un hombre dejó inconsciente a una mujer durante un show

Un hombre golpeó violentamente a una mujer durante un concierto de la banda australiana Rüfüs Du Sol en California, Estados Unidos. El hecho ocurrió el sábado 16 de agosto en el estadio Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, y quedó grabado por las cámaras.

Según relató Shelby Elston en una publicación de Facebook, asistió al concierto de su “artista favorito” con su pareja, pero la noche “se volvió traumática” cuando accidentalmente se derramó una bebida que salpicó “ligeramente” a un hombre sentado frente a ellos.

“Nos disculpamos de inmediato, pero él gritó que fue intencional y se fue corriendo, dejando a su acompañante atrás. Nos disculpamos con ella y pensamos que todo había terminado”, relató Elston.

Un hombre golpeó violentamente a una mujer durante un concierto de la banda australiana Rüfüs Du Sol en California. Foto: captura de pantalla/@TheFestiveOwl.

Sin embargo, el hombre regresó 30 minutos más tarde y “gritó y amenazó” a Elston, quien trató de “calmar la situación”. “Lo siguiente que recuerdo es que desperté en la carpa médica una hora después y me perdí todo el concierto”, escribió.

El hombre golpeó a Elston en la cara, dejándola “inconsciente y causando un sangrado significativo, mientras continuaba atacando a nuestro grupo”. “Otro amigo intentó protegernos, pero el agresor huyó entre la multitud y no fue encontrado”, explicó.

Investigación en marcha tras agresión en concierto de Rüfüs Du Sol en Los Ángeles

Elston presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Pasadena, que comenzó una investigación para tratar de identificar al atacante.

“Estamos al tanto de los videos. Seguiremos de cerca cualquier pista. Es una imagen bastante clara del sospechoso, así que estoy bastante segura de que lo identificaremos”, señaló la oficial de información Lisa Derderian, de acuerdo con New York Post.

En otra publicación, Elston indicó que tras revisar mails y mensajes de personas que le aportaron información, cree que el atacante se llama César Zavala. “La gente que lo conocía personalmente dijo que no les sorprende que haya estado involucrado en un incidente así, ya que es un individuo agresivo y desquiciado”, aseguró.

De acuerdo con la víctima, el atacante sería César Zavala. Foto: captura de pantalla/@TheFestiveOwl.

“Me pasaron toda su información personal (incluido su lugar de trabajo). Se van a presentar cargos y también una demanda civil. Voy a hacer que este hombre pague por lo que me hizo a mí y a mis amigos”, agregó.

Por su parte, Rüfüs Du Sol lamentó el acto de violencia que ocurrió durante la apertura de su show. “Brindar momentos para que nuestros fans se reúnan y celebren de manera segura es lo que nos da sentido. Estamos profundamente dolidos”, escribieron en una publicación de Instagram.

“Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable en cualquier lugar, y saber que pasó en uno de nuestros shows fue devastador. Las fuerzas de seguridad locales están investigando activamente la situación”, agregaron y alentaron a cualquiera que tenga información se comunique con las autoridades.