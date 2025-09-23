La NASA volverá a la Luna en 2026 con Artemis II, su primera misión tripulada en 50 años

23 de septiembre de 2025 Lectores: 79

WASHINGTON – La NASA confirmó que lanzará Artemis II, su primera misión tripulada a la órbita lunar desde el programa Apolo, entre febrero y abril de 2026. Cuatro astronautas realizarán un viaje de diez días alrededor del satélite natural en un hito histórico para la exploración espacial.

La tripulación estará compuesta por tres estadounidenses: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), junto al canadiense Jeremy Hansen, quien será el primer astronauta de ese país en acercarse a la Luna.

«Tenemos la intención de mantener ese compromiso», aseguró Lakiesha Hawkins, funcionaria de la NASA, quien remarcó que la seguridad será la máxima prioridad. La cápsula Orión, acoplada al cohete Space Launch System (SLS), despegará desde Florida y alcanzará más de 9.000 kilómetros más allá de la Luna, superando las marcas de las misiones Apolo.

A diferencia de Artemis III –prevista para 2027 con alunizaje en superficie–, Artemis II buscará validar sistemas de transporte, navegación y soporte vital con humanos a bordo. El vuelo servirá también para analizar la radiación y probar el escudo térmico en la reentry.

Competencia espacial

El programa Artemis, iniciado en 2017, combina ambición científica y geopolítica: Estados Unidos busca establecer bases permanentes en la Luna como paso previo hacia Marte, en un escenario de competencia con China, que planea alunizar astronautas hacia 2030. Artemis I, lanzada en 2022 sin tripulación, validó el SLS y la cápsula Orión, aunque con fallas en el escudo térmico que ya fueron corregidas.