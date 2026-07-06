La NASA acelera la construcción de una base permanente en la Luna: cómo será el proyecto que prepara el viaje a Marte

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, presentó recientemente junto a Carlos García-Galán, responsable del programa Base Lunar, la hoja de ruta para la siguiente fase del proyecto Artemis. Este plan detalla el avance en la construcción de una infraestructura permanente en la Luna, así como las metodologías que permitirán futuros desplazamientos humanos hacia Marte.

Este anuncio marca un cambio de paradigma: la Luna deja de ser un destino de visitas esporádicas para convertirse en un escenario de presencia humana definitiva. El proyecto contempla desarrollar una red de operaciones cerca del Polo Sur lunar mediante misiones robóticas, sistemas autónomos y colaboración con empresas privadas. Esta zona se transformará en un banco de pruebas clave para los futuros viajes a Marte.

En el marco de lo que se denomina la Edad de Oro de la innovación y la exploración, la NASA planea una serie de expediciones tripuladas cada vez más complejas. Su objetivo es utilizar la Luna como laboratorio para impulsar descubrimientos científicos, generar oportunidades económicas y desarrollar tecnologías que faciliten la creación de la primera colonia humana fuera de la Tierra.

El próximo paso en este plan involucra a tres operadores comerciales: Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines. Estas empresas realizarán cuatro misiones de alunizaje estratégicas previstas para fines de 2028, llevando instrumentos científicos y equipos que facilitarán las operaciones en la superficie lunar.

Con una inversión cercana a los 600 millones de dólares, estas iniciativas buscan acelerar el desarrollo de capacidades cruciales. Además de recopilar datos esenciales, las misiones permitirán validar nueva tecnología espacial, probar procedimientos logísticos y minimizar riesgos en un entorno cuya complejidad hace que cada misión aporte información vital para sostener una presencia prolongada.

La NASA tiene programados 17 vuelos, entre ellos la incorporación del rover experimental PROMISE, basado en Perseverance. Este equipo estudiará el regolito —la capa de material suelto y fragmentado— y caracterizará el terreno para identificar las mejores ubicaciones donde construir módulos capaces de resistir las extremas variaciones térmicas, la radiación y las condiciones adversas del Polo Sur lunar.

### Un plan de tres fases

El regreso a la Luna ya no se mide por una misión aislada, sino por un itinerario de largo plazo. Para organizar este calendario, la NASA presentó una hoja de ruta dividida en tres fases consecutivas, cada una con nuevos objetivos que amplían el alcance de la anterior.

La etapa inicial, denominada “Fase 1”, dará comienzo al despliegue del complejo operativo lunar. Según Carlos García-Galán, el plan contempla varias unidades de navegación autónoma para acondicionar el área y montar las bases arquitectónicas. Este cronograma se extenderá hasta 2028 y representa una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares.

Las fases 2 y 3, previstas para la década de 2030, buscan la expansión con hábitats presurizados, sistemas de generación de energía y una presencia humana cada vez más estable. El objetivo final es que los astronautas puedan vivir y trabajar en asentamientos semipermanentes, transformando la Luna en una plataforma estratégica que conecte con Marte.

Superada la etapa de prueba, el paisaje lunar se pobló de redes eléctricas, enlaces de comunicación, hábitats y medios de transporte que sostendrán una logística compleja y creciente.

El mayor desafío no es llegar al satélite, sino mantener una presencia sostenible. Durante la presentación, Isaacman recordó que el Polo Sur lunar presenta condiciones extremas: amplias áreas permanecen en penumbra, lo que dificulta la generación de energía, las comunicaciones y las tareas cotidianas.

Entre los desarrollos más prometedores destaca el sistema energético de Lockheed Martin, diseñado para suministrar electricidad durante la prolongada noche lunar, que puede durar semanas en algunas regiones. Este sistema combina transmisión inalámbrica de energía y un mecanismo de disipación térmica para mantener los equipos funcionando en condiciones extremas.

Moonprint Solutions trabaja en cubiertas flexibles para proteger juntas, mangueras y mecanismos del abrasivo regolito. Por su parte, Kall Morris Inc. desarrolla una plataforma con capacidad para acoplarse a satélites y vehículos con el fin de inspeccionarlos, repararlos y extender su vida útil sin necesidad de reemplazarlos.

Otro componente central es MoonFall, un conjunto de cuatro drones desarrollados por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) que revolucionará la exploración lunar. En lugar de desplazarse lentamente como un rover, estos vehículos realizarán saltos propulsados para inspeccionar áreas inaccesibles, generar mapas de alta resolución, estudiar depósitos de hielo y definir los sitios con mayor potencial para las operaciones prolongadas.

Los drones llegarán a la Luna a bordo de la nave Elytra, desarrollada por Firefly Aerospace, que los liberará durante su aproximación al Polo Sur en 2028. Cada unidad operará de manera independiente durante un día lunar completo, equivalente a dos semanas terrestres, y continuará transmitiendo datos mientras resista las extremas condiciones ambientales.

“Esta iniciativa retoma la fórmula que le dio resultados a la NASA en los años 60. No llegamos directamente al Apolo 11: primero estuvieron Mercury, Gemini y varias misiones Apolo. Ahora buscamos volver a ese ritmo de progreso gradual”, afirmó Isaacman.

### Problemas imprevistos

La carrera por erigir la primera base lunar estadounidense enfrentó un revés inesperado. La agenda oficial preveía iniciar el nuevo tramo de Artemis en septiembre con el lanzamiento de un módulo de descenso a bordo del cohete New Glenn, el más potente desarrollado por Jeff Bezos. Sin embargo, una explosión durante una prueba de motores en Cabo Cañaveral obligó a revisar plazos y prioridades.

El incidente ocurrió en un momento crítico: pocos días antes, la