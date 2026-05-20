La muerte del fundador de Mango: la jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre por su obsesión con el dinero y el temor a que cambiara su testamento

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic (71), fundador de Mango, considera que existen indicios de que su hijo Jonathan (45) lo mató de forma premeditada, motivado por su obsesión con el dinero y el temor a que su padre modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

En el auto mediante el cual la magistrada ordena prisión para Jonathan Andic, con posibilidad de eludirla mediante una fianza de un millón de euros —cantidad que el imputado ya pagó—, se enumeran seis indicios que señalan una “participación activa y premeditada” del detenido en la muerte del empresario más rico de Cataluña. Isak Andic falleció tras caer durante una excursión en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

La jueza destaca que, con el fin de alcanzar sus objetivos económicos, el hijo ejercía una “manipulación emocional” sobre su padre. Aunque Jonathan negó tener problemas con su progenitor, sus mensajes de WhatsApp revelan que la principal causa del conflicto era su obsesión por el dinero, al punto de que exigió una herencia en vida, que Isak se vio obligado a aceptar.

Según la magistrada, a mediados de 2024 Jonathan supo que su padre planeaba modificar el testamento para crear una fundación destinada a ayudar a “personas necesitadas”, lo que provocó un “cambio notable” en su relación. Jonathan reconoció que su conducta respecto al dinero no era adecuada, y el empresario, en un intento por reconciliarse, aceptó realizar la excursión que propuso para hablar a solas.

El auto también señala contradicciones en la versión del imputado sobre una visita previa al sendero, ya que la geolocalización de su vehículo lo ubica en la zona el 7, 8 y 10 de diciembre de 2024. Además, la jueza se apoya en el informe de la unidad de montaña de la policía catalana, que concluyó que para dejar una pisada como la encontrada tras el accidente es necesario realizar un movimiento deliberado, presionando el suelo al menos cuatro veces en ambos sentidos.

Otro elemento relevante es que, al llamar al servicio de emergencias tras el accidente, Jonathan afirmó inicialmente que creía que su padre había caído por un barranco, pero luego modificó su versión, diciendo que él iba delante, escuchó un ruido de piedras y, al voltear, vio a su padre gritar y precipitarse.

Asimismo, la magistrada resalta que Jonathan cambió de teléfono el 25 de marzo pasado y borró el contenido del anterior, alegando que se lo habían robado en Quito durante un viaje entre el 24 y el 26 de marzo, coincidiendo con la reapertura de la investigación judicial.

La familia de Jonathan Andic expresó un “convencimiento absoluto” de su inocencia y aseguró que “no existen ni se hallarán pruebas legítimas de cargo contra él”. Manifestaron total confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia y pidieron respeto por el principio de presunción de inocencia.

La muerte de Isak Andic causó gran conmoción. El empresario, una de las personas más adineradas de España y fundador de una de las mayores firmas de moda a nivel mundial, cayó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras realizaba senderismo con su hijo en las afueras de Barcelona. Jonathan, el mayor de sus tres hijos, fue el único acompañante en ese paseo.

Inicialmente investigada como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Sin embargo, meses después la Justicia decidió reabrirla y solicitar nuevas pericias. La prensa local informó que la policía catalana examinó el teléfono celular de Jonathan. Estas diligencias avanzaron tras detectar contradicciones en sus declaraciones.

Durante la investigación, la jueza tomó declaración a diversos allegados del empresario fallecido, incluyendo a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia.

Con información de EFE y AFP.