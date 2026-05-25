La muerte de Dave Shaw, el buceador que se ahogó a 274 metros de profundidad durante una heroica misión en Sudáfrica

La muerte de cinco buceadores italianos en las cuevas de las Maldivas, ocurrida a mediados de mayo de 2026, se convirtió en uno de los accidentes más trágicos en la historia del país insular en el océano Índico. Este episodio también puso en evidencia los peligros extremos y las inesperadas situaciones que pueden presentarse bajo el agua.

Uno de los casos más destacados fue el de Dave Shaw, un buceador australiano que perdió la vida en un intento heroico por recuperar un cuerpo humano en una cueva sudafricana. Los detalles de lo ocurrido son conmovedores: tras observar que la linterna de Shaw permanecía inmóvil, un miembro de su equipo de apoyo descendió para asistirlo, pero el ahogamiento ya se había consumado.

En 2004, un año antes del trágico accidente, Shaw había alcanzado un reconocimiento mundial en Sudáfrica al establecer un récord por la inmersión más profunda utilizando un rebreather, un dispositivo que reutiliza el aire exhalado. Esta hazaña, realizada en la cueva submarina Bushman’s Hole, quedó opacada luego por un suceso aún más impactante.

En octubre de ese mismo año, Shaw enfrentó uno de sus mayores desafíos, que no tuvo que ver con récords personales sino con un encuentro inesperado: al bucear en la cueva de agua dulce más profunda de Sudáfrica, se topó con un cadáver. Se trataba del cuerpo de Deon Dreyer, un joven buceador desaparecido hacía una década. Lejos de aceptar abandonar el lugar, Shaw sintió la necesidad de recuperar el cuerpo.

El hallazgo se produjo a 274 metros de profundidad, en un sitio donde el agua permanecía inmóvil. Solo lo acompañaban su linterna y la cuerda que arrastraba. Para el hombre de 50 años, esta experiencia fue especialmente significativa dentro de las más de 300 inmersiones que había realizado.

Dreyer fue encontrado con la máscara de buceo puesta, lo que dejaba al descubierto su rostro esquelético, mientras que sus manos se habían reducido a huesos. Shaw intentó sin éxito liberar el cuerpo del sedimento y, ante la imposibilidad de sacar el cadáver, decidió suspender la misión. Sin embargo, no logró apartar esa imagen de su mente.

Durante los meses siguientes se preparó para regresar a la cueva y rescatar el cuerpo. El 8 de enero de 2005 descendió nuevamente a Bushman’s Hole, esta vez acompañado de un equipo experimentado. El plan consistía en una “cadena” de buceadores ubicados a diferentes profundidades, que debían ir pasando el cuerpo hacia la superficie.

No obstante, el equipo sufrió un colapso temprano. Don Shirley, miembro de apoyo, fue el primero en darse cuenta de la gravedad de la situación. Shaw tardó apenas 11 minutos en alcanzar los 273 metros de profundidad.

Cerca de las 7 de la mañana, Shirley comenzó su descenso hasta los 220 metros, donde tenía previsto encontrarse con Shaw para ayudarlo en el traslado del cuerpo. “Dave sentía una conexión muy especial con Deon”, declaró Shirley. “Lo había encontrado, así que para él era algo personal traerlo de vuelta”, añadió.

A los 150 metros, Shirley observó que la linterna de Shaw permanecía inmóvil. Usando un sistema de escritura impermeable para comunicarse bajo el agua, envío un mensaje que alertó al equipo en la superficie: “Dave no va a volver”.

Lo ocurrido ese día se conoció gracias a la cámara corporal que Shaw llevaba puesta. Las estremecedoras imágenes mostraron un forcejeo con el cadáver, que se había vuelto jabonoso por la descomposición. Shaw intentaba colocar el cuerpo en una bolsa, pero los restos empezaron a flotar. En medio del esfuerzo, perdió su linterna, quedando sumido en la oscuridad total.

Atrapado en la línea guía principal de ascenso, Shaw entró en pánico y su respiración se volvió cada vez más agitada hasta consumir todo el aire disponible, lo que provocó su ahogamiento.

Meses después de esta tragedia, el programa televisivo australiano Australian Story emitió el episodio “To Boldly Go”, cuyo título hace referencia a la famosa frase de la serie Star Trek que invita a “ir audazmente donde ningún humano ha ido antes”. Más recientemente, en 2020, se produjo el documental Dave Not Coming Back, que relata los detalles de esta histórica y fatal inmersión.