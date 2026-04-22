La misionera Keila Zaya expondrá en la ONU

Ayer se inauguró la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en Nueva York. Allí participan Keila Zaya, joven lideresa Mbya, y Roxana Rivas, asesora legal de Comunidades en Misiones y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Keila se encuentra en pleno proceso de preparación, ya que mañana será su turno de tomar la palabra. Contará con apenas tres minutos, por lo que su intervención deberá ser precisa y representativa de las demandas que lleva.

“No sólo voy a hablar de Puente Quemado sino lo que están pasando los Pueblos Originarios en Argentina, sobre la falta de titulación de territorios, que son muchos los que no tienen asegurado el título de propiedad comunitaria. También voy a hablar sobre la salud, la falta de acceso al agua, que los niños están expuestos a la contaminación”, explicó.

Cabe recordar que el eje central que llevó al Foro es el reclamo de la Comunidad Puente Quemado II (Garuhapé, Misiones), en conflicto territorial con la multinacional Arauco, así como la problemática del acceso al agua potable.

Su madre, Cristina Benítez, emocionada de ver a su hija en esta instancia tan importante, expresó: “Estoy muy orgullosa como madre, como mujer y como mburuvicha segundo de Tekoa Arandu. Desde lejos estamos con ella acompañándola, sé que están orgullosos nuestros jóvenes y nuestro Pueblo”.

Reclamos unificados

Si bien el tema central del Foro es “Garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en el contexto de los conflictos”, desde los diferentes pueblos remarcan que no es posible hablar de salud sin garantizar otros derechos fundamentales.

En este sentido, Roxana Rivas brindó un panorama de los primeros días del Foro: “Hay mucha coincidencia entre los pueblos en cuanto a las demandas hacia los Estados, que tienen que ver con el respeto al territorio, a la preexistencia, la consulta y la libre determinación. Como el eje es la salud, todos coinciden en que es imposible abordarla de manera holística sin vincularla con el territorio, que es lo que hoy está más amenazado”.

Otro tema que resuena con fuerza es el cambio climático, por el cual los Pueblos Indígenas resultan especialmente afectados, a pesar de ser quienes históricamente han protegido la naturaleza. “Muchos están siendo desplazados, tanto por las consecuencias del cambio climático como por la acción directa del ser humano, vinculada al modelo extractivo. Es una problemática global, que se repite desde el Ártico hasta el Sur más profundo”, explicó.

En cuanto a las vivencias de estos primeros días, Rivas destacó que se encuentran abiertas y receptivas a cada instancia del Foro. Aunque las jornadas son extensas y las distancias que recorren a diario también, valoró la experiencia como enriquecedora, destacando el intercambio cultural y los espacios de aprendizaje compartido.