La minería crecerá casi 15% incluso antes de que entren a producción los RIGI

El viento Zonda, con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora y un temporal de polvo y calor procedente del oeste, obligó a suspender la mayor exposición minera del año en San Juan. Mientras tanto, un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) celebrado por el Gobierno revela que el Índice de Producción Industrial Minero creció en marzo un 2,4% respecto al mes anterior, un 10,4% en términos interanuales y un 6,4% acumulado en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este índice, que incluye tanto la minería tradicional como la extracción de petróleo y gas, muestra un claro aumento en ambas actividades. Aunque la producción de metales como el oro y la plata registró un crecimiento interanual del 6,5% en marzo, todavía mantiene una caída acumulada del 5,3% en el primer trimestre.

El litio se posiciona como el motor principal del sector minero argentino, con un incremento del 70,2% en marzo y un aumento interanual acumulado del 48,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de la red social X que, desagregando los datos, sobresale el crecimiento interanual del 50,5% en la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, del 16% en la extracción de petróleo crudo y del 5,9% en la producción de gas natural. En el ámbito del petróleo crudo, resaltó el aumento del 33,7% en la producción de *shale* y *tight oil*.

Durante la Expo San Juan Minera 2026, se estimó que la minería —excluyendo petróleo y gas— crecerá en torno al 15% este año, cifra respaldada por las proyecciones de YPF en cuanto a sus ventas de combustibles para el sector.

Germán Stocker, gerente comercial de Minería de YPF, señaló que una buena parte de ese aumento en las ventas estará ligada a proyectos en cobre, oro y plata, que demandan mayor consumo de gasoil que otros emprendimientos mineros. En respuesta a esta demanda, YPF lanzará en agosto un nuevo combustible denominado Diesel 10 Minero, más limpio que el gasoil actualmente utilizado en la industria.

La minería representa aproximadamente el 5% de las ventas de combustibles de YPF, y la mayoría de los proyectos activos se encuentran en la fase previa a su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya mayor actividad se espera entre 2027 y 2028.

Entre iniciativas ya aprobadas y otras en evaluación, sin contar anuncios aún no formalizados, la minería prevé inversiones por 50.000 millones de dólares durante la próxima década y media.