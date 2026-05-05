La milenaria ruta al monte sagrado del dios Shiva enfrenta a los tres dueños del Himalaya

China y la India han reactivado la antigua ruta de peregrinación al monte Kailash, un pico de 6.638 metros ubicado en el Tíbet, considerado el centro del universo y la morada del dios hindú Shiva. Esta decisión ha desatado una crisis territorial con Nepal debido al control de un paso estratégico en la cordillera del Himalaya.

El gobierno nepalí informó que enviará notas diplomáticas a ambos países tras denunciar un acuerdo bilateral para el tránsito de personas por el paso de Lipulekh, un enclave estratégico que Katmandú reclama como propio, pero que actualmente conecta a la India con las cumbres sagradas del Tíbet.

“El gobierno de Nepal es claro y firme en su posición de que Limpiyadhura, Lipulekh y Kalapani, situados al este del río Mahakali, han sido parte integral del territorio nepalí desde el Tratado de Sugauli de 1816”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal en un comunicado oficial.

Katmandú ha exigido formalmente a la India que cesen todas las actividades en la zona, incluyendo la construcción de carreteras, el comercio fronterizo y las peregrinaciones. Asimismo, advirtió a Pekín que el paso de Lipulekh se encuentra dentro de sus límites soberanos.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de la India respondió que esas reclamaciones “no están justificadas ni se basan en hechos”, calificando la postura nepalí como una “expansión artificial y unilateral”.

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Un fenómeno geográfico singular está vinculado al monte Kailash. Si trazamos un meridiano desde la cima de la montaña hasta las pirámides de Egipto, la distancia es de 6.666 kilómetros. La misma línea continúa hasta la enigmática Isla de Pascua, a otros 6.666 kilómetros. Además, la distancia entre el Monte Kailash y Stonehenge también es de 6.666 kilómetros. Desde allí, hasta el punto extremo del hemisferio en el Polo Norte, la distancia nuevamente es de 6.666 kilómetros, y hasta el Polo Sur, el doble exacto: dos veces 6.666 kilómetros.

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Nueva Delhi sostiene que Lipulekh ha sido la ruta tradicional para la peregrinación al monte Kailash desde 1954, por lo que su uso no es un hecho reciente. Sin embargo, la ruta estuvo suspendida tras el enfrentamiento fronterizo de 2020 entre tropas indias y chinas, que dejó 20 soldados indios muertos y marcó la peor crisis bilateral en 45 años.

Pekín decidió reabrir el acceso al Tíbet luego de recientes acuerdos de retirada militar con la India, utilizando la fe como un mecanismo para normalizar la diplomacia. Sin embargo, las protestas de Katmandú aseguran que esta reapertura desconoce la soberanía nepalí en el llamado “techo del mundo”.

Para los devotos, el viaje al monte Kailash es una caminata ritual, conocida como «yatra», alrededor de la base de la montaña, que según la creencia hindú tiene el poder de limpiar los pecados de toda una vida y liberar el alma del ciclo de reencarnaciones.

En este remoto paraje del Tíbet, el esfuerzo físico extremo a más de 5.000 metros de altura se combina con una profunda fe, ya que alcanzar la morada de Shiva significa estar en presencia directa de la divinidad en su estado más puro y eterno.

Como dato final, ningún humano ha coronado la cima del monte Kailash, ya que está estrictamente prohibido.

Agencia EFE.

GML