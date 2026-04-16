La menor más peligrosa del mundo: enfrenta 109 cargos por distintos delitos

Una niña de 13 años, acusada de utilizar vehículos robados como armas para agredir a miembros de la comunidad judía, ha sido denegada la libertad bajo fianza.

Tres minutos después de presuntamente atropellar a un ciclista con un coche robado, la joven buscó en Google cuál es el castigo por atropellar a alguien, según lo expuesto en el tribunal. Enfrenta un total de 109 cargos, que incluyen conducta temeraria que pone en peligro la vida ajena, robo, hurto de vehículos de motor y allanamiento de morada, informó ABC.au.

El 30 de marzo, la menor supuestamente conducía un vehículo robado en Brighton, al sureste de Melbourne, y trató de atropellar a un ciclista utilizando la puerta del pasajero. Un juez calificó a la niña como un riesgo «abrumador» para la comunidad.

Según un detective, la joven se alimentaba de la notoriedad y mostraba interés en la cantidad de artículos de prensa y “likes” en redes sociales generados por la cobertura de sus delitos, indicó ABC.au.

El tribunal también escuchó relatos de otros incidentes presuntamente dirigidos contra personas judías, que incluyen insultos antisemitas a peatones y un desplazamiento brusco hacia una familia judía en marzo, que los obligó a buscar refugio. “Ella realizó una búsqueda en internet sobre ‘dónde viven los judíos’”, declaró un detective ante el tribunal. Esto, según ABC.au, evidencia que se trataba de ataques dirigidos hacia una comunidad específica.

El fiscal aseguró que la conducta delictiva de la adolescente aumentó hasta el punto de que cometió un promedio de 1.45 delitos por día durante 74 días consecutivos. “La situación ha llegado a su punto álgido, en el que una niña de 13 años no solo ha estado repetidamente al volante de coches robados, sino que además los está utilizando como armas, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía pública”, declaró. Asimismo, señaló que “ella ha expresado que nada la detendrá de seguir delinquiendo”.

La joven deberá presentarse nuevamente ante el tribunal dentro de 21 días.