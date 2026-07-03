La Matanza: muere Candela, de 14 años, en enfrentamiento entre bandas

La adolescente de 14 años, Candela Urquiza, fue asesinada durante un violento tiroteo entre bandas en el partido bonaerense de La Matanza, un hecho que conmocionó profundamente a familiares, amigos y vecinos. La joven recibió un disparo en la cabeza y murió casi en el acto, mientras que su abuela resultó gravemente herida tras ser baleada en la espalda y fue intervenida quirúrgicamente.

El enfrentamiento armado ocurrió en la esquina de la casa donde vivían Candela y su abuela. Según las primeras investigaciones, ambas quedaron atrapadas en una disputa territorial entre dos bandas rivales. A pesar del traslado urgente al hospital, los médicos no pudieron salvar a la adolescente.

Tras el tiroteo, los bomberos debieron intervenir para controlar el incendio de una vivienda que pertenecería a uno de los presuntos autores del ataque. Las autoridades no descartan que el fuego haya sido provocado en represalia o con el propósito de destruir pruebas.

La Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se están analizando cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

En redes sociales, los mensajes de despedida y pedidos de justicia se multiplicaron. Familiares y amigos expresaron su dolor y reclamo por el crimen de Candela, una joven con toda una vida por delante que fue víctima inocente de la violencia.