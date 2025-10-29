La madre del policía que mató a su ex y se suicidó hizo un posteo musicalizado con un tema de Airbag llamado Cicatrices

Tras el femicidio de la oficial Daiana Da Rosa a manos de su ex pareja, el también policía Natanael Comes, su madre publicó un mensaje cargado de amor y dolor que sorprendió a todos.El posteo fue musicalizado con un tema de Airbag llamado Cicatrices. Que habla sobre la separación y/o pérdida, y como esos recuerdos quedan marcados en uno como cicatrices internas. Resumiendo, intentar soltar, olvidar, pero no lograrlo del todo.

La tragedia ocurrida en Comandante Andresito sigue conmocionando al país. Días después del (26), la joven oficial de Policía asesinada por su ex pareja y también miembro de la fuerza, Natanael Comes (27), un nuevo gesto cargado de dolor reavivó la conmoción.

Fue su madre quien, desde su cuenta de Instagram, compartió una foto de su hijo jugando con un perro y sobre ella escribió un mensaje que estremeció a todos: “Te llevaré en mi corazón por siempre, hijo mío. Como el hijo ejemplar que siempre fuiste. Te amo eternamente”.

La publicación fue musicalizada con “Cicatrices”, de Airbag, una canción que parece hablar directamente del duelo. En su estribillo, la banda canta: “Busco un camino para olvidarte, es que esa noche que vos te fuiste me desbordaron las cicatrices. Quiero llevarme cada momento a todas partes, sin documentos…”.

El posteo, cargado de tristeza y nostalgia, se viralizó rápidamente, abriendo un profundo debate en redes sobre el dolor de una madre que perdió a su hijo en medio de un hecho tan brutal como irreversible.

Un crimen que sacudió a Misiones

El caso tuvo lugar el domingo pasado en Comandante Andresito. Según reconstruyó la Policía de la provincia, Comes llegó hasta la casa de su ex pareja, Daiana Da Rosa, también oficial, y tras una fuerte discusión, le disparó tres veces con el arma reglamentaria de ella. Luego, se quitó la vida.

Fuentes policiales confirmaron que ambos se habían conocido en la Escuela Superior de Policía de Posadas, donde comenzaron una relación que duró varios años. Tras recibirse, fueron destinados a distintas dependencias, pero tiempo después Natanael pidió el traslado para estar junto a Daiana en Andresito, donde convivieron hasta hace unos meses.

“Ellos habían cortado el vínculo hace unos seis meses. Fue una separación en buenos términos, sin escenas ni conflictos visibles”, explicó un jefe policial a medios locales.

Sin embargo, todo cambió cuando Comes vio en redes sociales una publicación de Daiana junto a otro oficial, que daba cuenta del inicio de una nueva relación. Según la reconstrucción judicial, ese fue el detonante.

Una discusión, tres disparos y una transmisión en vivo

El domingo por la noche, Natanael llegó desarmado a la vivienda de su ex y . Al parecer el joven le quitó la cartera y tomó su pistola reglamentaria. Primero disparó contra el celular de Daiana, destruyéndolo, y luego efectuó tres tiros, uno de los cuales impactó en la cabeza.

El llamado de los vecinos activó un amplio operativo. Los agentes intentaron negociar con Comes durante casi una hora, pero él se mantuvo atrincherado dentro de la casa. Según el parte policial, incluso abrió fuego contra sus propios compañeros antes de iniciar una transmisión en vivo en la que confesó el crimen y

“Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo laboral, una excelente compañía. Me despido de este lamentable hecho que hice. Estoy arrepentido, pero ya es tarde. Los quiero mucho… Me voy a entregar… Lo siento grupo”, fueron sus últimas palabras.

Minutos después, los efectivos escucharon una detonación. Cuando ingresaron, encontraron a Daiana sin signos vitales y a Natanael gravemente herido. Murió en el hospital local a las 23:58, según el informe médico.

