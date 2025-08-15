La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid en los medios españoles: la frase sobre Messi que se celebró en Barcelona

Franco Mastantuono es el chico de la tapa. No el de la canción de Fito Páez, sino el de la tapa de todos los medios españoles. En el día de su cumpleaños 18, el crack de Azul fue presentado en el Real Madrid y sus palabras ya hacen ruido. Y claro, a pesar de la alegría merengue, desde la vereda de enfrente, en Barcelona, celebraron la elección de Messi sobre Cristiano Ronaldo.

Con videos y fotos de la presentación, tanto Marca como AS, los dos diarios deportivos más importantes de Madrid, le dedicaron un importante espacio y una amplia cobertura al tema. Pero su incorporación incluso rebotó fuerte en Barcelona, donde sus dos principales medios, Mundo Deportivo y Sport, también siguieron el paso a paso de su primera conferencia como nuevo jugador de la Casa Blanca.

En Barcelona celebraron y en Madrid se sorprendieron que Mastantuono naturalmente Franco se se inclinó por Lionel Messi cuando le preguntaron por el mejor futbolista del mundo sin siquiera nombrar a Ronaldo. A tal punto que fue portada en Sport, uno de los diarios deportivos de Barcelona.

«Para mí es Messi, soy argentino y para mí el mejor es él”, aseguró Franco, cuando le preguntaron quién era para él el mejor jugador del mundo. Y claro, los medios de Catalunya, no pasaron por alto ese detalle.

Después, habló de Di Stéfano, otro emblema del equipo de la capital española: «Yo no lo vi pero mi abuelo que contó lo bueno que era», destacó Franco.

Esa afirmación del argentino fue el punto en común entre los cuatro medios: todos la utilizaron en su nota principal.

Qué dijeron los medios españoles de la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Marca: «Voy a dejar la vida por esta camiseta»

Mastantuono, en su presentación con el Madrid: «Voy a dejar la vida por esta camiseta», tituló Marca dentro de su nota. Y ya en el artículo contó con lujo de detalles lo que fue su primera exposición como nuevo jugador del Real.

¿»La primera incógnita se despejó tras la firma del contrato. Mastantuono vestirá el dorsal 30 en su primera temporada como madridista. Un número que está reservado a jugadores del filial blanco y que ya llevó en su reciente etapa en River Plate», destacó el diario.

Y resaltó la trascendental frase que le dedicó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: «Describió el fichaje del argentino como ‘uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol en los últimos años’».

Con respecto a la frase de Messi, que el diario utilizó en su portada, pero no dentro de la nota, señalaron: «Mastantuono sorprendió hablando de uno de sus referentes, Leo Messi. ‘Para mí, Messi es el mejor jugador del mundo, a otros, como Alfredo (Di Stéfano) no les pude ver, pero me miro mucho en ellos’».

AS: “El mejor jugador del mundo para mí es Messi”

Mastantuono, sincero: “El mejor jugador del mundo para mí es Messi”, tituló el diario AS. En dicho articulo repasaron punto por punto todas las respuestas de Franco en conferencia. Además, en otra nota destacaron la «impactante primera alocución de Mastantuono, fue brutal: se comió la escena y sedujo así a Florentino».

Y también le dieron un lugar importante a la negativa del ex River al PSG: «Va de cara: Mastantuono desvela la charla con Luis Enrique para que fuera al PSG y no al Madrid».

Sport

Por el lado de Sport, también focalizaron la presentación de la nueva joya del Real Madrid en la frase que le dedicó a Leo: «Mastantuono, en su presentación con el Madrid: ‘El mejor jugador del mundo es Messi’».

«El nuevo jugador blanco dice que va a ser ‘un hincha más en la cancha’ para el club que considera como ‘el mejor del mundo’, una categoría que también otorga al ex azulgrana, su ídolo desde pequeño

Mundo Deportivo

En tanto, Mundo Deportivo no le dio un lugar tan destacado dentro de su portada, pero le dedicó dos artículos y, lógicamente, también haciendo foco en La Pulga: «Mastantuono: ‘El mejor jugador del mundo es Messi’».

Además, el portal catalán agregó: «Mastantuono confesó que habló con Xabi Alonso y que Luis Enrique le llamó para que fichara por el PSG».

En otra de las notas, también apuntó al número elegido por el oriundo de Azul.