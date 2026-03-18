La llamativa interacción entre Lali Espósito y una cantante española que sufrió un robo en Buenos Aires: “Un honor explicarte dónde queda La Matanza”

Mariana “Lali” Espósito ayudó a una artista española que tocó en el Lollapalooza a saber dónde estaba su celular que le robaron apenas llegó a Buenos Aires.

Este fin de semana pasó el reconocido festival de música en el Hipódromo de San Isidro, del 13 de marzo hasta el 15, donde tocaron bandas y cantantes locales e internacionales, entre ellos Lara Blanco, más conocida como Judeline.

La artista de origen andaluz llegó a Buenos Aires el martes 10 de marzo, unos días antes de su presentación en el festival que fue el viernes.

En ese sentido, contó en una entrevista con el periodista Fefe Bongiorno para su ciclo El Cancionero que le robaron el celular apenas arribó al país.

“Estoy teniendo una experiencia muy bonita en Argentina. Quitando que me robaron el móvil”, expresó la cantante para El Cancionero.

Luego, la artista de 23 años detalló cómo fue el hecho realmente: “Digo robar, pero en realidad me lo dejé en un Uber porque soy lerda. Pero lo han apagado porque no contestan las llamadas. Entonces pues lo perdí y me lo robaron”.

“Pero todo bien, no pasa nada, desconexión”, remató con un tono cómico.

Ahora, luego de haber hecho sus shows en Argentina y en Chile en el marco del Lollapalooza, la artista andaluza publicó en redes sociales este martes 17 de marzo por la noche un carrusel de postales de su paso por sudamérica agradeciendo a sus seguidores la estadía que tuvo.

Entre las fotos que compartió había una selfie con Nicki Nicole y también una imagen satelital de un mapa del GPS que mostraba que su celular Iphone estaba en La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

— Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) March 18, 2026

Así, entre los comentarios de la publicación, apareció el de Lali: “Fue un honor explicarte dónde quedaba La Matanza”.

Inmediatamente, la andaluza le respondió a la cantante de Parque Patricios: “jajajjaja yo te amooo dios mío”.

Judeline ya había mencionado a Lali como una de sus artistas argentinas preferidas junto a Neo Pistea, Tini y Charly Garcia. “Lali me encanta, me parece icónica. Sobre todo la amo como persona”, dijo.

Recientemente la española compartió con sus seguidores por X (ex Twitter) que por fín pudo recuperar su Iphone.

Lali Espósito y un sugerente palito al viaje de Manuel Adorni a Nueva York

Lali anunció a comienzos de este 2026 que va a tocar por primera vez en el estadio River Plate el 6 y el 7 de junio. Desde entonces que en sus redes sociales comparte la cuenta regresiva a la tan esperada fecha.

La semana pasada, una cuenta de una fan de la cantante dejó entrever por X (Ex twitter) que Lali aún no había dado pistas de sus shows en River .

Luego, Mariana respondió a la publicación de su seguidora: “Jajajajajjaaj nos estamos deslomando … serán shows inolvidablesss!”

La respuesta ocurrió en la misma semana en que estalló la polémica que envuelve a Manuel Adorni por haber viajado a Nueva York y Punta del Este junto a su esposa en el avión presidencial.

En ese sentido, la ex Casi Ángeles ironizó sobre la frase expresada por Adorni, quien al llegar a Estados Unidos, justificó la presencia de su pareja diciendo: «Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York».