Atención trabajadores: estos son los nuevos feriados para el 2025. Anotá y agendate las próximas fechas.

Feriados: la lista actualizada de los feriados largos y días no laborables del año.

El primer mes del año transcurrió sin feriados, lo que generó gran expectativa entre los argentinos sobre las próximas fechas festivas que permitirán disfrutar de un fin de semana largo. En respuesta a esto, el Gobierno nacional publicó el calendario oficial de asuetos en el 2025, incluyendo los días no laborables y los fines de semana extendidos.

El primer fin de semana largo llegará con los festejos de Carnaval, los días lunes 3 y martes 4 de marzo. Esta celebración conformará un finde XXL que irá desde el sábado 1° hasta el martes 4 de marzo, permitiendo a muchos argentinos planificar escapadas o días de descanso.

Todos los fines de semana largo de 2025

El Gobierno confirmó todas las fechas festivas del año, incluyendo los días no laborables y feriados trasladables:

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (se traslada al 17/6)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20/11)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Calendario de feriados 2025

El calendario oficial también detalla los fines de semana largos del 2025:

Carnaval: Del sábado 1° al martes 4 de marzo

Día de la Memoria: Del sábado 22 al lunes 24 de marzo:

Día de los Veteranos de Malvinas: 2 de abril

Día del Trabajador: Del Jueves 1° al domingo 4 de mayo

Día de la Libertad Latinoamericana: De Sábado 14 al lunes 16 de junio

Día de la Bandera: Del viernes 20 al domingo 22 de junio

Aniversario del General San Martín: Del viernes 15 al domingo 17 de agosto

Día de la Soberanía Nacional: Del Viernes 21 al lunes 24 de noviembre

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.