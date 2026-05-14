La Liga Profesional definió los días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura

Los cuatro equipos que disputarán un lugar en la final del Torneo Apertura ya están definidos, y la Liga Profesional estableció los días y horarios de las semifinales que se jugarán este fin de semana.

Los clasificados son River, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. La localía en esta instancia está determinada por la posición en la fase regular. De este modo, River, que fue segundo en la Zona B, recibirá a Rosario Central, que terminó cuarto en el mismo grupo, el sábado en el Estadio Monumental. En tanto, Argentinos Juniors, tercero del grupo B, enfrentará a Belgrano, quinto en la fase regular, el domingo en La Paternal.

River accedió a semifinales tras superar con autoridad a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0, con goles de Driussi y Martínez Quarta, luego de un intenso y agotador encuentro frente a San Lorenzo que tuvo al equipo con diez jugadores. Por su parte, Rosario Central llegará más desgastado, habiendo clasificado tras vencer a Racing 1-0 con gol de Enzo Copetti, en un partido polémico que terminó con la expulsión de dos jugadores auriazules: Maravilla Martínez y Marco Di Césare.

La semifinal entre River y Rosario Central se disputará el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

Por otro lado, Argentinos Juniors avanzó tras vencer a Huracán en tiempo suplementario con un gol de Tomás Molina, tras haber dejado en el camino a Lanús con un 2-0 en la fase anterior. Belgrano, dirigido por el Ruso Zielinski, llega en un gran momento después de un inicio sólido, pese a un bajón en la fase regular. El equipo cordobés eliminó en octavos a su clásico rival Talleres y derrotó 2-0 a Unión en cuartos.

El encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano se jugará el domingo a las 17:00 en el Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

Calendario de semifinales:

Sábado 16 de mayo

19:30 | River Plate (2° Zona B) vs. Rosario Central (4° Zona B)

Domingo 17 de mayo

17:00 | Argentinos Juniors (3° Zona B) vs. Belgrano (5° Zona B)

La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, según confirmó la AFA. El encuentro definirá al primer campeón de la temporada de la Liga Profesional y otorgará una plaza directa para la Copa Libertadores 2027, además de la clasificación para el Trofeo de Campeones.