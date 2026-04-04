La Libertad Avanza propone la Boleta Única Papel en Misiones y renuncia a contratar asesores

El espacio presentó un paquete de 100 proyectos legislativos con eje en la reforma electoral y la transparencia. Además, anunció una medida de austeridad inédita al renunciar a incorporar personal propio en la Legislatura.

El presidente del partido a nivel provincial, Adrián Núñez, junto a todo el bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA), anunciaron la presentación de un paquete histórico de 100 proyectos legislativos. La iniciativa pone el foco en la transparencia, la reforma profunda del sistema electoral misionero y un fuerte gesto de austeridad frente al gasto político de la Cámara de Representantes.

En un mensaje dirigido a todos los misioneros, el espacio libertario confirmó que su primer proyecto apunta directamente a modificar el actual sistema de votación. “El primer proyecto de la historia de La Libertad Avanza Misiones es muy simbólico, ya que propone la implementación de la boleta única papel y la derogación de la ley de lemas para la próxima elección provincial”, destacaron desde el bloque.

La reforma electoral que impulsa LLA se sostiene en tres pilares fundamentales para garantizar la voluntad del votante y la idoneidad de los candidatos. En primer lugar, la derogación de la Ley de Lemas y la implementación de la Boleta Única Papel, con el objetivo de asegurar un voto simple, transparente y sin costos excesivos para el ciudadano. En segundo término, la iniciativa de Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos a ciudadanos con sentencias condenatorias. Finalmente, la propuesta de unificación de elecciones, para que los comicios provinciales se realicen en simultáneo con los nacionales.

En paralelo, el bloque anunció una medida orientada a reducir el gasto político. En línea con el mandato de austeridad que caracteriza al espacio a nivel nacional, los diputados misioneros comunicaron que no incorporarán asesores ni personal propio. Tras señalar que la Cámara de Representantes cuenta con más de 1.500 empleados en relación de dependencia, afirmaron que no generarán nuevos gastos para el Estado.

“Este bloque ha decidido renunciar a incorporar nuevos contratos de personal bajo cualquier modalidad. Es decir, el bloque de La Libertad Avanza no va a tener asesores o personal propios, sino que vamos a trabajar con el personal existente”, expresaron.

La medida, indicaron, busca marcar un rumbo y convocar al resto de los espacios políticos a adoptar una postura similar. “Esperamos que esta medida sea acompañada por otros bloques y que el oficialismo avance en una reducción del gasto de personal”, agregaron.

El bloque cerró su anuncio agradeciendo el apoyo de trabajadores, profesionales y voluntarios que se suman al movimiento en la provincia, reafirmando su compromiso con las ideas liberales y concluyendo con la consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

FUENTE: MisionesCuatro