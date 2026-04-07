La Libertad Avanza pone en foco la Boleta Única en Misiones

El diputado provincial Adrián Núñez presentó una ambiciosa agenda legislativa que incluye reforma electoral, reducción de impuestos, cambios en educación y modernización del Estado.

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, visitó los estudios de MisionesCuatro y brindó detalles sobre el paquete de más de 120 proyectos que su espacio presentó en la Cámara de Representantes de Misiones, con eje en reformas estructurales en materia electoral, fiscal, educativa y estatal.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reforma del sistema electoral. “El primer proyecto de LLA es la boleta única papel”, explicó el legislador, al tiempo que detalló que la propuesta contempla la modificación de unos 40 artículos del Código Electoral. Según indicó, el nuevo esquema dejaría atrás el sistema actual y establecería una boleta única por colores con todos los candidatos, bajo responsabilidad de la Justicia Electoral.

En este sentido, remarcó que uno de los artículos clave plantea la derogación de la Ley de Lemas. “Es un sistema que ya se aplica a nivel nacional y que busca mayor transparencia y reducir costos”, afirmó. Además, subrayó que la iniciativa apunta a eliminar la carga económica que hoy tienen los partidos políticos en la impresión de boletas. “Necesitamos construir consenso y dar el debate. Es una discusión ineludible”, sostuvo.

En paralelo, Núñez destacó un conjunto de 32 proyectos orientados a la reducción de la presión fiscal. Entre ellos, mencionó propuestas vinculadas a regímenes de retención y percepción, saldos a favor impositivos y modificaciones en la coparticipación municipal. “Buscamos aliviar la carga fiscal y administrativa para fomentar la actividad productiva”, explicó.

También anticipó iniciativas vinculadas a la inversión productiva, la adhesión a reformas laborales y cambios en tasas específicas como la forestal, con el objetivo de dinamizar la economía provincial.

En el área de justicia, el legislador indicó que trabajan en reformas para adecuar el sistema penal a la ley penal juvenil, además de impulsar cambios en el funcionamiento del Ministerio Público y una enmienda constitucional para que las sesiones legislativas comiencen el 1 de marzo. “Una justicia que llega tarde no sirve”, remarcó.

En materia educativa, Núñez planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo con menor intervención estatal. “Queremos que las familias tengan mayor capacidad de decisión y que las instituciones educativas puedan competir en oferta, calidad y costos, garantizando estándares mínimos”, señaló.

Por otra parte, el diputado hizo hincapié en la modernización del Estado, alineada con las ideas del gobierno nacional. “Necesitamos achicar el Estado para reducir la presión fiscal y permitir el crecimiento del sector privado, que es el que genera riqueza y empleo genuino”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el espacio ya trabaja con vistas a las elecciones de 2027. “Estamos delineando una agenda política y legislativa que siente las bases de un modelo de provincia liberal libertaria”, concluyó.

FUENTE: MisionesCuatro