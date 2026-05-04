La Libertad Avanza Misiones exige que la baja de impuestos sea por Ley

Tras el anuncio de la suspensión de la denominada “Aduana Paralela”, Adrián Núñez destacó la influencia de las políticas nacionales en el territorio misionero. Sin embargo, advirtió que una decisión administrativa no es suficiente y que el cambio debe ser estructural.

“Esta debe ser una decisión que se tome de forma definitiva para todos los contribuyentes mediante una ley”, expresó Núñez. El dirigente enfatizó que después de 20 años sin debates profundos en el recinto, la provincia finalmente empieza a discutir la presión fiscal, un tema que consideran central para el futuro de Misiones.

“Esperábamos definiciones políticas sobre la reducción y eficiencia del gasto público provincial”, señaló Núñez, resaltando que la Cámara de Representantes comienza una nueva etapa de debate de ideas, dejando atrás modelos que los argentinos ya superaron.

El referente libertario fue contundente al vincular este avance con la gestión nacional: “Es el éxito de Milei. Una Misiones mejor es posible cuando el Estado deja de ser un obstáculo para el individuo”. Desde el espacio, aseguran que seguirán trabajando para que este alivio fiscal sea permanente y por vía legislativa.

Fuente: MisionesCuatro