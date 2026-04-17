La Justicia procesó al ex funcionario K Ricardo Nissen por abuso de autoridad

Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo, fue procesado por abuso de autoridad en su actuación respecto a la sociedad Hidden Lake SA, propiedad del empresario Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido. La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La investigación penal determinó que, en ejercicio de su cargo, Nissen emitió las Resoluciones Particulares IGJ N°393/22 y N°112/23, a través de las cuales impulsó tres pedidos de intervención y nulidad de Hidden Lake SA ante la Justicia Comercial, sin justificación alguna y en un “desempeño malicioso y abusivo de sus funciones”.

Entre las pruebas reunidas, se constató que la IGJ no actuó de manera similar en otros casos contra sociedades distintas, lo que confirmó el carácter abusivo del accionar de Nissen contra esta empresa, generando así su responsabilidad penal por abuso de autoridad.

Al analizar los fundamentos del procesamiento, la Sala II destacó, por mayoría, que “el inicio del expediente administrativo partió de premisas consideradas falsas y constituyó un caso único en la actuación del organismo”.

Nissen cuenta con una amplia trayectoria en derecho comercial y mantiene vínculos con sectores altos del kirchnerismo. Fue apoderado en la causa Hotesur, que involucra a Florencia y Máximo Kirchner, hijos de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria.

Este no es su primer paso por la IGJ; ejerció ese cargo entre 2003 y 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y volvió a ocuparlo desde 2020 hasta 2023.

En declaraciones a comienzos de octubre de 2024, tras la reapertura de la causa, Nissen defendió su actuación: “Es cierto que, por estrictas razones jurídicas y de defensa de la soberanía nacional, y como Inspector General de Justicia, solicité tres veces la intervención judicial de esa sociedad por irregularidades y por la celebración en esa estancia de una reunión de jueces, fiscales y periodistas afines al expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, la Justicia Comercial —siempre cercana a sectores empresarios y financieros— rechazó esos pedidos, argumentando, entre otras cosas, que las agresiones sufridas por visitantes en Lago Escondido por un grupo privado a caballo, contratado por Hidden Lake SA, no justificaban siquiera la designación de un veedor judicial. Cabe aclarar que dos integrantes de la Sala A de la Cámara Comercial fueron visitantes frecuentes de la Casa Rosada durante la presidencia de Macri”.

Por último, se señala que Nissen no cuestionó ninguno de los balances presentados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.