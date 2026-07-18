La Justicia porteña incorporó el uso de Inteligencia Artificial para agilizar sus procedimientos

La empresa C&S Informática S.A. resultó ganadora de la Licitación Pública convocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para proveer un servicio de Inteligencia Artificial (IA) que impactará en los procesos jurisdiccionales. La adjudicataria deberá desarrollar soluciones integrales destinadas a la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior.

Según un comunicado oficial, la IA y la automatización serán aplicadas en la recepción de escritos ante el Tribunal, la validación de presentaciones y sus anexos, así como en la consulta, notificaciones y la búsqueda de causas similares. Además, el sistema automatizará la producción de documentos y jurisprudencia, permitiendo una búsqueda más rápida de esta última, destacó el tribunal presidido por Inés M. Weinberg.

C&S Informática se encargará además del diseño integral de los sistemas aplicables, incluyendo programación, testing, soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al alojamiento en la nube. Estas innovaciones permitirán reemplazar tareas manuales por procesos automatizados, brindando respuestas inmediatas y generando contenidos mediante IA generativa, además de modernizar los portales actualmente vigentes.

En lo que respecta al acceso a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia busca facilitar un acceso más ágil e intuitivo con buscadores más rápidos, tanto para los abogados litigantes como para la institución.

La compañía presentó antecedentes relevantes en la provisión de herramientas informáticas de gestión para la administración pública nacional y provincial. El contrato con el Tribunal Superior de Justicia tendrá una duración de cinco años.

Esta semana, el Tribunal y la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para iniciar el proceso de implementación de la IA. De las once empresas que participaron en la licitación, C&S Informática fue seleccionada por cumplir mejor con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas. Además, resultó la opción más recomendable al proponer tecnologías acordes a las expectativas y necesidades del tribunal, y por presentar la cotización más conveniente entre las ofertas admisibles.