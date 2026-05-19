La justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad de Fred Machado por lavado de dinero y fraude

Federico Andrés “Fred” Machado, quien proporcionó aviones para la campaña del exdiputado José Luis Espert, se declaró culpable este lunes ante la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación más grave de narcotráfico.

Según documentos oficiales a los que accedió Clarín, Machado se presentó esta mañana ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas. Durante la audiencia, el juez verificó que el acusado comprendía las implicancias de su decisión, adoptada tras una negociación con la Fiscalía. La novedad fue remitida al juez federal de distrito Amos L. Mazzant, quien deberá aceptar o rechazar el acuerdo antes de dictar sentencia.

La audiencia duró apenas 16 minutos y contó con la participación de Machado, su defensora Jamie Solano y la fiscal Heather Rattan. El juez Bush tenía en sus manos desde el 13 de mayo el documento presentado por la defensa, en el que el acusado acepta su culpabilidad por los cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude, dejando de lado la acusación por narcotráfico. Este cambio representa un giro frente a la estrategia inicial, cuando Machado se había declarado “no culpable” y buscaba un juicio oral por jurado.

Machado fue extraditado desde Argentina y permanece detenido en un penal de Oklahoma desde hace seis meses. El presidente Javier Milei defendió a Espert, quien renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado, aunque no se refirió en su tuit a la admisión de culpabilidad por lavado y fraude. Milei aseguró que Espert fue víctima de “una operación política y mediática infame” y destacó que la justicia estadounidense aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico imputado a la persona utilizada para perjudicarlo. Sin embargo, omitió mencionar que Machado reconoció ser culpable de otros delitos.

El documento firmado por Machado y su abogada admite la conspiración para fraude electrónico. Según consta, “Machado combinó, conspiró, se confederó y acordó transmitir y hacer que se transmitiera por medios de comunicación por cable en el comercio interestatal y extranjero con el propósito de ejecutar un plan y engañar para defraudar y obtener dinero y propiedades mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas”.

Además, el argentino reconoce su participación, junto a otros acusados, en un esquema de estafa relacionado con la venta de aeronaves “invendibles”. La trama operaba a través de las empresas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado en Florida. Según el documento, captaban depósitos de inversores para la compra de aviones que en realidad pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada con base en China y que no estaban en venta. “El avión era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicado en China”, se indica, y agrega que “Machado utilizó esos fondos para fines distintos a la compra de la aeronave”.

El acuerdo también establece que Machado sabía que los fondos obtenidos provenían de actividades fraudulentas y que participó en transferencias financieras internacionales y domésticas para sostener el esquema.

El documento abandona las acusaciones iniciales por narcotráfico de cocaína. El juez Bush recomendó al juez de distrito aceptar el acuerdo de culpabilidad y declarar formalmente culpable a Machado, aunque aclaró que existe la opción de rechazarlo si el acuerdo no resulta apropiado tras la revisión del informe previo a la sentencia.

A pesar del acuerdo, los cargos asumidos por Machado conllevan penas severas. La conspiración para lavado de dinero y para cometer fraude pueden implicar hasta 20 años de prisión, multas y decomiso de bienes. Por ejemplo, Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, fue condenada en 2023 a 16 años de prisión por lavado, fraude electrónico y narcotráfico.

La defensa busca que se computen los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado cumplió en Viedma y los seis meses en Estados Unidos, lo que podría reducir sustancialmente la pena al no incluir la acusación por narcotráfico.