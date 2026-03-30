La Justicia de Brasil autorizó el regreso de Agostina Páez tras el pago de una fianza de 18.000 dólares

La Justicia de Río de Janeiro resolvió habilitar el regreso a la Argentina de la abogada Agostina Páez, quien permanecía detenida en ese país en el marco de una causa por expresiones racistas. La decisión se tomó luego de que el tribunal aceptara un recurso de habeas corpus presentado por su defensa.



Según se informó, la autorización para salir del país está sujeta al pago de una caución de 97 mil reales —equivalente a unos 18.000 dólares—. Una vez abonada la fianza, las autoridades brasileñas deberán devolverle el pasaporte y retirarle la tobillera electrónica con la que era monitoreada.

La medida implica un cambio significativo en la situación procesal de Páez, quien llevaba más de dos meses bajo custodia en Brasil. Sin embargo, el expediente judicial sigue abierto y sin sentencia definitiva, por lo que deberá cumplir con una serie de condiciones.

Entre ellas, fijar un domicilio legal en la provincia de Santiago del Estero y mantener contacto permanente con la Justicia brasileña mientras avance el proceso. Esto significa que, aunque podrá regresar al país, seguirá vinculada a la causa y deberá responder ante eventuales requerimientos judiciales.

En una audiencia reciente ante el Tribunal Penal N°37 de Río, la abogada pidió disculpas por lo ocurrido y calificó el episodio como “la peor experiencia de su vida”. Sus declaraciones formaron parte del proceso en curso, que aún debe definir responsabilidades y posibles sanciones.

El caso generó fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil, en un contexto donde la legislación brasileña contempla sanciones severas frente a conductas discriminatorias. Ahora, con la habilitación para regresar, la causa entra en una nueva etapa, marcada por el seguimiento judicial a distancia y la espera de una resolución definitiva.