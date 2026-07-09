La justicia corrió a un perito que demoraba un informe clave para hacer el juicio de Hotesur-Los Sauces contra los Kirchner

Tras reiteradas intimaciones desoídas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, apartó a un perito que demoraba la finalización de una pericia contable clave para iniciar el juicio oral. En su lugar, se designaron peritos provenientes de la Corte Suprema y de un estudio especializado, quienes deberán determinar si existieron sobreprecios en los cánones de locación de hoteles y propiedades, entre otros aspectos. El informe debe ser entregado antes de la audiencia preliminar de septiembre, instancia en la que se organizará el desarrollo del debate. Este proceso judicial involucra los casos Hotesur y Los Sauces, dos empresas familiares cuyos principales clientes fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.

A finales de 2024, tras múltiples apelaciones y dilaciones por parte de los acusados, la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por la exvicepresidenta para evitar el juicio oral. Sin embargo, desde entonces, no se registraron avances significativos. El retraso se vincula a una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces, cuya realización fue solicitada por Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

El expediente se centra en las empresas familiares Hotesur (hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por presunto lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la maniobra se concretó mediante la simulación de contratos de alquiler en los sectores hotelero e inmobiliario. Ambas compañías carecían de sedes comerciales. Un denominador común fue Lázaro Báez, quien actuaba como inquilino en la inmobiliaria y gestionaba la explotación de los hoteles, siendo vinculado por la acusación como una pieza clave para «devolver» a los ex presidentes parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas que sus empresas obtuvieron en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner y el propietario del Grupo Austral fueron condenados.

Además del delito de lavado de dinero, se imputa el delito de dádivas, debido a que Cristina Kirchner, en su condición de funcionaria pública, mantuvo más de veinte operaciones comerciales con un empresario contratista del Estado durante el período investigado.

En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la elevación a juicio oral. El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, es el tribunal encargado de llevar adelante el debate.

La fiscalía, a cargo de Diego Velasco, solicitó en reiteradas ocasiones que se fije una fecha de inicio para el juicio. Sin embargo, el TOF 5 sostuvo que era necesario esperar a la finalización de las medidas de prueba en curso. Se encargaron dos pericias contables: la primera, ya entregada, concluyó que Hotesur operaba exclusivamente para recibir fondos de Lázaro Báez, quien gestionaba la firma hotelera mediante la empresa Valle Mitre. Esta última obtenía recursos únicamente de Austral Construcciones, que a su vez recibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.

La segunda pericia, relativa a la inmobiliaria Los Sauces, aún no se ha completado. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, hubo cambios en los peritos asignados y se esperaba el informe final para el primer trimestre de este año, lo cual no ocurrió. Ante la falta de avances, el fiscal Velasco insistió en comenzar el debate, proponiendo incorporar el informe una vez concluido, tal como ocurrió en otros casos como Vialidad. No obstante, el tribunal mantuvo su postura y el proceso quedó estancado.

Frente a esta situación, el presidente del TOF 5, José Michilini, removió al perito que sistemáticamente retrasaba la finalización de la pericia contable sobre Los Sauces. Ante la falta de respuesta a las múltiples intimaciones cursadas, el tribunal decidió designar a peritos contables de la Corte Suprema con un plazo determinado para la entrega del informe.

La audiencia preliminar, fijada para el 4 de septiembre, resulta clave y es obligatoria para las defensas. Según fuentes cercanas al expediente, “la pericia estará finalizada antes de esa audiencia”. En esta instancia, se organizará el debate oral y público, definiendo su modalidad, el orden de las indagatorias y otros aspectos. Posteriormente, se confirmará la fecha de inicio del juicio, cuyo principal acusado es Cristina Kirchner, junto a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

### La conexión entre el caso Vialidad y Hotesur

En función de los acuerdos comerciales entre Lázaro Báez, propietario del Grupo Austral, y la familia Kirchner, tanto el fiscal Velasco como Mario Villar –fiscal ante la Casación– consideraron que el lavado de activos no se limitó a Báez. Señalaron que en este expediente las operaciones de blanqueo buscaron dotar de apariencia lícita al dinero destinado a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur mediante contratos simulados y no necesarios.

De esta manera, se vinculó el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado realizaba un primer pago que Báez utilizaba para lavar el dinero, pero en etapas posteriores el blanqueo era ejecutado por los destinatarios finales: Cristina Kirchner y su familia.

La cronología indica que, desde 2009 hasta julio de 2013, Báez