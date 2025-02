La joya escondida de Netflix que podría ser la mejor película de la historia según los fans

Una película que marcó un antes y un después desde su estreno, no sólo en el universo de los superhéroes, fue Spider-Man No Way Home (Spider-Man sin camino a casa en Latinoamérica). Luego de su exitoso paso por salas de cine, donde se volvió récord dentro del género, ahora llega a las plataformas de streaming.

«Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser él. Secuela de ‘Spider-Man: Far From Home’», explica la sinopsis oficial de la película.

El elenco estuvo conformado por históricos personajes de todas las sagas de Spider-Man: Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man; Zendaya como Michelle «MJ» Jones-Watson; Andrew Garfield como Peter Parker / Spider-Man; Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man; Jamie Foxx como Max Dillon / Electro; Willem Dafoe como Norman Osborn / Duende Verde; Rhys Ifans como Curt Connors / Lagarto; Alfred Molina como Otto Octavius / Doctor Octopus; Marisa Tomei como May Parker.

Asimismo, también participaron de esta película otros actores importantes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange; Tony Revolori como Eugene «Flash» Thompson; Benedict Wong como Wong; Jacob Batalon como Ned Leeds; Angourie Rice como Betty Brant; Hannibal Buress como el Entrenador Wilson; Martin Starr como Roger Harrington y J. K. Simmons como J. Jonah Jameson.

Fue una de las películas del superhéroe arácnido más esperada por sus fanáticos: aunque tuvo un presupuesto superior a los USD $200 millones logró una recaudación récord de US$1.952 millones (la más taquillera del 2021 y de todas las películas live-action de este personaje).

Además, también fue muy bien recibida por la crítica especializada, sobre todo por la Academia que se encarga de las nominaciones para los Premios Oscar. Fue una de las pocas de Marvel en lograr una nominación de este calibre: Mejores efectos visuales (Karuna Verma, Yagya Bhasin, Scott Edelstein, Dan Sudick) en la edición de 2022.

