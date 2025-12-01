La jornada del lunes iniciará inestable desde la mañana

La jornada del lunes iniciará inestable desde la madrugada, con lluvias y tormentas eléctricas y un descenso marcado de las temperaturas.

Lunes 01 de diciembre

La semana comienza con un cambio en las condiciones de tiempo, caracterizado por las lluvias y unos días de alivio al calor extremo. La jornada del lunes iniciará inestable desde la madrugada, con lluvias y tormentas eléctricas y un descenso marcado de las temperaturas. La acción conjunta de un sistema de baja presión, corrientes de humedad en altura y el ingreso de un frente frío débil provocará el desarrollo de celdas de tormentas, con intensidad y volúmenes variables, que se distribuirán de forma irregular a lo largo del día.

No se descarta la caída ocasional de granizo.

Precipitaciones: se esperan precipitaciones entre 10 a 51 mm. Probabilidad de precipitación: 35/76 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este, noroeste, suroeste, sur y sureste. Velocidades entre 3 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 19 °C en Bdo de Irigoyen.

Martes 02 de diciembre

La inestabilidad se mantendrá en las primeras horas, con abundante nubosidad y lluvias y tormentas aisladas principalmente en la zona norte. La jornada amanecerá templada y se tornará cálida por la tarde. Un área de baja presión, asociada a perturbaciones en capas intermedias de la atmósfera, propicia la abundante nubosidad y el desarrollo de núcleos de tormentas aisladas de intensidad y volumen variable, mayormente en el norte provincial y mejorando por la tarde. Los vientos soplarán del oeste por la mañana y rotarán al sureste después del mediodía.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 19 mm. Probabilidad de precipitación: 25/60 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del oeste y suroeste. Velocidades entre 4 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Posadas, la mínima sería de 16 °C en Bdo de Irigoyen.

Miércoles 03 de diciembre

Se espera una jornada de ambiente estable y mayormente despejado, con temperaturas frescas a templadas por la mañana, pero cálidas a calurosas por la tarde. La influencia de un sistema de alta presión sobre el centro y norte del país garantiza condiciones de buen tiempo y un ascenso de las máximas en toda la región. Soplarán vientos constantes del cuadrante sur.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sur y suroeste. Velocidades entre 5 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 15 °C en Bdo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.