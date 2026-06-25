La inversión se hunde 11,6% contra el año pasado: cuáles son los tres motivos que explican la caída

Pese a los reiterados anuncios sobre la llegada de nuevos proyectos al país a través del Régimen de Inversiones para el Crecimiento (RIGI), la inversión en Argentina muestra un debilitamiento sostenido.

Según datos del INDEC, en el primer trimestre de este año la inversión retrocedió un 1,7% respecto al último trimestre de 2023, acumulando así cuatro trimestres consecutivos de contracción. Comparada con el mismo período de 2023, la caída asciende al 11,6%. Estos datos contrastan con el crecimiento económico del 2,3% registrado en ese trimestre.

Actualmente, la inversión representa el 16% del Producto Bruto Interno (PBI), alcanzando un monto de 109.000 millones de dólares para 2023. Esta cifra supera el 14% registrado en 2019, pero está lejos del pico del 20% alcanzado en 2007. Desde la Fundación Mediterránea advierten que, para sostener un proceso de desarrollo, la inversión debería alcanzar al menos el 25% del PBI.

Con la intención de revertir esta tendencia, el Gobierno ha impulsado el RIGI, un régimen que ofrece ventajas impositivas y cambiarias para atraer capitales. Hasta el momento se han aprobado 16 proyectos, principalmente en los sectores de energía y minería, por un total de 29.000 millones de dólares, mientras que los proyectos en evaluación suman otros 111.000 millones. Sin embargo, pese al volumen de estos proyectos, la inversión real continúa en caída.

Desde la Fundación Mediterránea señalan que si bien los montos comprometidos son cuantiosos en términos absolutos, su ejecución se extiende a lo largo del tiempo. Se estima que en 2024 apenas se concretará el 6% de la inversión comprometida.

Para explicar esta paradoja —la expansión económica junto con la caída de inversión— la consultora Equilibra destaca que, pese al impulso del capital en minería y Vaca Muerta, las elevadas tasas de interés activas —que aún superan la inflación—, la débil demanda interna, la fuerte competencia internacional y, en menor medida, la falta de obra pública explican la retracción del 11% en la inversión respecto al primer trimestre de 2023, que fue el punto más alto durante la actual administración, y una caída del 3% respecto al último trimestre de 2023, al cierre del gobierno de Alberto Fernández.

Desde la red Misión Productiva advierten que esta situación es preocupante porque la baja inversión compromete el desarrollo futuro del país. Señalan que la inversión es una variable particularmente sensible a las expectativas, ya que las empresas deciden invertir cuando perciben oportunidades de crecimiento, una demanda creciente, acceso al financiamiento y reglas previsibles, condiciones que aún hoy permanecen insuficientes.

La primera causa que mencionan para la caída de la inversión es la debilidad de la demanda. La masa de ingresos formales está aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y se mantiene en niveles históricamente bajos, lo que reduce la capacidad de consumo de amplios sectores y desalienta la ampliación de la capacidad productiva.

Además, la paralización de la obra pública ha dejado de ser un motor para la inversión, dado que ese sector representa entre el 10% y el 15% del total invertido. La caída tampoco se compensa con la construcción privada, que enfrenta un escenario desfavorable debido a los altos costos, demanda moderada y financiamiento insuficiente.

Otro factor clave en la debilidad de la inversión es la falta de financiamiento productivo. Mientras otros países combinan estabilidad macroeconómica con herramientas activas para estimular inversiones estratégicas, en Argentina la estrategia se basa casi exclusivamente en la expectativa de que la estabilización macroeconómica por sí sola impulse la inversión.

Por su parte, la Asociación Cristiana de Magnates (ACM) advierte que la divergencia entre el desempeño del PBI y la inversión es relevante, ya que la inversión es un componente central para la sostenibilidad del ciclo alcista económico y su capacidad para generar empleo formal. La continuidad de la expansión económica dependerá de que el salario real mejore y el crédito consiga impulsar la inversión.

Finalmente, la Fundación Mediterránea sostiene que, para cerrar el déficit de inversión, los esfuerzos deben centrarse en fortalecer los instrumentos que hagan más atractivo invertir en Argentina y explotar las ventajas competitivas que ofrece el país, en lugar de multiplicar las excepciones y beneficios sectoriales, mientras que el resto de la economía sigue enfrentando grandes déficits institucionales.