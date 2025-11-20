La intervención judicial impidió que se subastara una calculadora inventada por Pascal en 1642

La subasta de una de las ocho primeras calculadoras mecánicas de la historia, creada por el matemático Blaise Pascal en 1642, ha sido suspendida en París por Christie’s, informó la casa de subastas.

Vista de una de las ocho primeras calculadoras mecánicas de la historia, creada por el joven Blaise Pascal en 1642. EFE/ Isabel Rodríguez Ramiro

Esta decisión surge poco después de que la Justicia francesa ordenase que no saliese del país esta máquina, con un valor estimado de entre dos y tres millones de euros.

«A la espera de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta el carácter provisional de esta decisión y de conformidad con las instrucciones de su cliente, Christie’s suspende la venta», indicó la empresa en un comunicado, sin precisar si habrá una nueva fecha en el futuro.

Permiso anulado

Christie’s recordó que el objeto había recibido la autorización de exportación por parte del Ministerio de Cultura, pero el Tribunal administrativo de París la anuló provisionalmente tras una acción judicial de un grupo de científicos, investigadores y oenegés.

Criticaban que la pieza, conocida como la Pascalina, pudiera terminar fuera de Francia, el país en el que fue concebida entre 1642 y 1645 por Pascal, que tenía entonces apenas 19 años.

«Debido a su valor histórico y científico» esta máquina es «susceptible de convertirse en tesoro nacional», por lo que «no es posible que se tramite un certificado de exportación» del objeto, había explicado en un comunicado el Tribunal, cuyas decisiones son provisionales.

Tareas de recaudación

La máquina fue concebida para ayudar a su padre, Étienne Pascal, en las tareas de recaudación de impuestos en Normandía. Su invención marcó un antes y un después: por primera vez una máquina asumía un trabajo que hasta entonces había correspondido únicamente al razonamiento humano.

En total se conocen ocho Pascalinas originales fabricadas en vida del científico (Christie’s)

«Es la única Pascalina que permanece en manos privadas. Todas las demás están en museos. Nunca antes un ejemplar como este había aparecido en el mercado», explicó el pasado septiembre Adrien Legendre, director del departamento de libros y manuscritos de Christie’s en París.

Pese a sus casi 380 años, la Pascalina está en muy buen estado de conservación.

El aparato, que servía para realizar operaciones aritméticas básicas y cálculos topográficos, conserva sus ruedas dentadas originales, salvo ocho piezas añadidas en distintas épocas: cuatro en el siglo XIX y cuatro más instaladas recientemente por un restaurador.