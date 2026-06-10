La inflación se disparó en Estados Unidos al nivel más alto en tres años por el aumento del petróleo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos registró en mayo un incremento interanual del 4,2%, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2023 y alineándose con las previsiones del mercado. Este aumento responde principalmente al encarecimiento de la energía, impulsado por la guerra en Irán. En abril, el índice había sido del 3,8% interanual.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, también subió en mayo, alcanzando un 2,9%, una décima más que en abril, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Estos datos representan un desafío para la Reserva Federal (Fed) y un posible problema político para la administración de Donald Trump, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos podrían perder la ajustada mayoría en el Senado.

El precio de la gasolina aumentó en mayo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que ha afectado aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Según la Administración de Información Energética, el precio promedio en las estaciones de servicio pasó de 4,04 dólares a mediados de abril a 4,49 dólares a mediados de mayo. Posteriormente, los precios han retrocedido a un promedio de 4,16 dólares a nivel nacional, lo que podría moderar la inflación en junio.

El alza de la inflación ha generado descontento entre los estadounidenses, ya que el aumento en los costos del combustible, alimentos y otros productos básicos afecta gravemente la situación financiera de muchas familias. El encarecimiento del diésel ha elevado los costos de transporte, motivando a empresas como UPS y FedEx a imponer recargos por combustible en los últimos dos meses, lo que probablemente impulsará al alza los precios de los alimentos, que en abril subieron un 0,7% y son un 2,9% más caros que hace un año.

Antes de que Trump impusiera aranceles generalizados en abril de 2025, que elevaron el precio de numerosos productos, la inflación se había moderado. Desde entonces, el aumento en los precios del petróleo y el gas debido al conflicto con Irán ha convertido la asequibilidad en un tema político central. La incógnita principal es si la inflación disminuirá una vez finalizada la guerra, con un posible descenso en los precios energéticos, o si se mantendrá incluso después del conflicto.

La situación ha modificado el debate dentro de la Reserva Federal. A comienzos de año, varios funcionarios se inclinaban por reducir dos veces la tasa de interés clave durante el año, pero ahora muchos anticipan que el siguiente paso será un aumento. Un incremento en la tasa de referencia normalmente implica mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos de automóviles y créditos empresariales. Los inversionistas en Wall Street prevén una subida de tasas para diciembre, según los futuros monitoreados por CME FedWatch.

A pesar del repunte inflacionario, el mercado laboral muestra señales de fortaleza, con un ritmo saludable de contratación en mayo, y la economía continúa creciendo. Estos indicadores sugieren que el banco central no necesita bajar las tasas para estimular la economía, aunque algunos funcionarios consideran necesario enfriar el crecimiento para reducir la inflación.

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a dos y diez años han aumentado desde que el informe de empleo reportó una aceleración en la contratación, reflejando la expectativa de los inversionistas de que la alta inflación requerirá incrementos en las tasas de interés.

Este escenario pone en una posición compleja al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien fue designado por Trump para reemplazar a Jerome Powell, tras las críticas presidenciales por la lentitud en la reducción de tasas. Aunque Warsh había abogado por recortes el año pasado, actualmente tanto él como funcionarios de la Casa Blanca sostienen que no es necesario aumentar las tasas, pero tampoco exigen nuevas disminuciones.

Algunos economistas atribuyen el incremento de ciertos precios, como el de la ropa, que subió un 0,6% en abril y acumula un alza anual del 4,2%, a los aranceles vigentes. Además, el encarecimiento del combustible podría haber provocado un aumento en las tarifas aéreas, lo que impactaría también en la inflación subyacente.

Fuente: AP.