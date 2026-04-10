La inflación porteña vuelve a acelerarse: 3% en marzo por aumentos en carne, nafta, luz y colegios

En marzo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 3%, impulsada principalmente por los incrementos en los precios de la carne, las tarifas de electricidad, los combustibles, el transporte y las cuotas de los colegios privados. Este dato supera el 2,6% registrado en febrero.

De esta manera, en los primeros tres meses del año, la inflación acumuló una suba del 8,9%, ligeramente por encima del 8,6% registrado en el mismo período de 2025. La variación interanual alcanza el 32,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño.

La inflación no fue mayor debido a la caída de los precios en verduras y frutas, así como a factores estacionales que afectaron los paquetes turísticos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará el dato nacional el próximo martes 14.

Los servicios mostraron un aumento del 3,1%, superando a los bienes, que crecieron un 2,8%. En el trimestre, los bienes acumularon una suba del 7,2%, mientras que los servicios crecieron un 9,9%. Los alimentos incrementaron su precio en un 10% durante el trimestre, con la carne liderando con un alza del 18,1% y un aumento interanual del 50,8%. Además, los servicios culturales experimentaron un crecimiento del 8,2% en marzo.

El informe porteño destaca que el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) en marzo se explicó mayormente por las subas en los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; transporte; alimentos y bebidas no alcohólicas; educación y salud, que en conjunto representaron el 79,6% del alza general.

Los precios regulados por el Estado y el Gobierno de la Ciudad encabezaron la inflación del mes con una suba del 6,5%. En este grupo, se destacaron los aumentos en las cuotas de los colegios de nivel inicial, primario y secundario, y en el valor del boleto de colectivo urbano. También tuvieron impacto las subas en los combustibles para vehículos de uso doméstico, las tarifas residenciales de electricidad y las cuotas de la medicina prepaga.

En contraste, la inflación mensual se moderó por la caída promedio del 4,5% en los precios de bienes y servicios estacionales, principalmente por bajas en tarifas de alojamiento en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos, así como en verduras y frutas.

Análisis sectorial:

– Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 3,2%, debido al incremento en gastos comunes, alquileres y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y suministro de agua (4%).

– Transporte registró un alza promedio del 6%, motivada por subas en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, en el boleto de colectivo urbano y en el transporte por carretera (9,4%).

– Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,6%, con la mayor incidencia en carnes y derivados (6,3%), seguido por pan y cereales (2%) y leche, productos lácteos y huevos (2,1%). En contraste, verduras, tubérculos y legumbres (-3,3%) y frutas (-1,8%) presentaron caídas que atenuaron el incremento del sector.

– Educación registró un aumento del 8,6%, consecuencia de la suba en las cuotas de instituciones educativas formales.

– Salud se elevó un 2,4%, impulsada por ajustes en las cuotas de medicina prepaga y en productos medicinales (4,5%).

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el nivel general de precios.