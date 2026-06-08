La industria semillera respaldó el nuevo sistema de control varietal: «La innovación debe ser vista como una herramienta para el productor, no un costo”

La resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que habilita la identificación varietal a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega del grano, recibió el respaldo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

Alfredo Paseyro, director ejecutivo de ASA, destacó que esta iniciativa guarda un claro paralelismo con herramientas que el sector privado ha desarrollado desde hace años para verificar la identidad varietal de los cultivos. “Con un grano cosechado hoy se puede determinar qué variedad se sembró. La propuesta consiste en tomar esas muestras, analizarlas y verificar si el productor declaró esa variedad en el SISA o si está incluida en algún contrato vigente con la industria”, explicó.

Según Paseyro, la resolución avanza en una línea que la entidad viene promoviendo desde hace tiempo: una mayor articulación entre el sector público y el privado para garantizar el correcto uso de las variedades protegidas. “Sabemos que el INASE enfrenta limitaciones en recursos humanos y económicos, por lo que gran parte de la operatividad deberá recaer sobre los actores privados”, afirmó.

No obstante, advirtió que aún resta definir aspectos clave para su implementación. “Habrá que establecer qué responsabilidades le corresponden a cada participante del sistema, ya sean acopiadores, molinos, cámaras arbitrales o laboratorios habilitados. Ahora empieza el desafío de ponerlo en funcionamiento”, sostuvo.

El directivo señaló que la medida tendrá un impacto gradual, ya que solo abarcará a los nuevos cultivares que se inscriban a partir de la publicación de la norma. No obstante, ASA había propuesto ampliar el alcance temporal de la resolución para contemplar variedades modernas y recientemente desarrolladas que ya están en uso. “Eso no se modificó; la resolución salió así y ahora nos enfocaremos en su implementación. Va a llevar tiempo para que entre plenamente en régimen y comience a mostrar resultados concretos”, agregó.

Para ASA, el nuevo esquema es complementario a herramientas ya existentes, como Sembrá Evolución y los sistemas de control utilizados anteriormente en distintos cultivos. “Es una dinámica similar a la que se viene aplicando desde hace más de diez años con Bolsatech para la identificación de sojas con biotecnología Intacta”, precisó Paseyro.

Actualmente, las especies que cuentan con métodos desarrollados para la verificación varietal son soja, trigo, cebada y algodón, mientras que en arroz está próximo a completarse el conjunto de marcadores necesarios para su implementación. También avanzan trabajos para incorporar otras especies.

Paseyro destacó que Argentina se encuentra a la vanguardia mundial en la generación de sistemas de identificación varietal mediante marcadores moleculares y ópticos. “Argentina lidera el desarrollo de estas herramientas. Uruguay ya las utiliza y Brasil las está analizando. Se trata de una tecnología que aporta transparencia y trazabilidad al sistema”, subrayó.

Desde la entidad semillera consideran que el nuevo esquema podría convertirse en una herramienta clave si el país avanza hacia una mayor protección de la propiedad intelectual vegetal. “Es un mecanismo de control muy importante y sería aún más eficaz si Argentina adhiriera al tratado UPOV 91, aunque por sí sola no reemplaza un convenio internacional”, señaló.

Finalmente, Paseyro vinculó la medida con la necesidad de fomentar la innovación en el agro argentino. “La inversión en genética mejora los rendimientos, aumenta la producción y genera más exportaciones. La innovación debe ser vista como una herramienta para el productor, no como un costo”, concluyó.