La industria correntina no quiso negociar y los precios de la yerba mate volverán a ser definidos por un laudo de Nación

El directorio del INYM no llegó a un acuerdo y la definición de precios de la yerba canchada y la hoja verde quedó en manos del ministerio de Agricultura de Nación. La negociación llegó a un callejón sin salida cuando los representantes de la industria correntina plantearon que no estaban dispuestos a otorgar un aumento superior al 7%, muy por debajo de lo que indicaron las grillas de costos, los estudios de precios en góndola y lo que efectivamente está pagando el mercado. Los demás sectores estaban dispuestos a avanzar en una negociación pero la intransigencia correntina precipitó el final de la mesa de concertación.

La sesión especial de precios del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) llegó hoy a un abrupto final cuando la industria correntina sorprendió con una propuesta de precios muy inferior a las que se habían puesto sobre la mesa hasta entonces y se mostró inflexible a negociar ese valor.

Como el funcionamiento del INYM impone la unanimidad como condición necesaria para llegar a un acuerdo, basta que uno no quiera un acuerdo para que todos los demás no puedan arribar a él. Esta vez la industria correntina no quiso y todos los demás no pudieron.

Después de un mes de evaluar las grillas de costos presentadas por las asociaciones de productores y las elaboradas por los técnicos del INYM, todos los sectores ya habían presentado sus propuestas para abrir la negociación.

Los productores pedían 38 pesos por kilo de hoja verde, valor que se ajusta a lo que está pagando el mercado, los trabajadores rurales nucleados en la Uatre respaldaron esa postura. El Inym presentó una grilla de costos que arrojó 31,97 pesos por kilo de hoja verde, valor que respaldaron representantes de cooperativas y secaderos y finalmente la industria misionera había propuesta pagar 29,30 pesos.

La diferencia de menos de 9 pesos entre el precio más alto y el más bajo de los que se habían presentado en la mesa y la voluntad de diálogo que venían mostrando todas las partes y el hecho de que ninguno de los valores planteados está por encima de lo que efectivamente se está pagando actualmente, hacían presumir un acuerdo en un valor similar a los casi 32 pesos que indicó la grilla del INYM.

La posibilidad del acuerdo pareció más cercana todavía cuando llegaron los resultados del análisis de precios en góndola encargado por el INYM a la consultora Nielsen que indicó que durante el último semestre el valor de la yerba puesta en góndola había aumentado en promedio un 25% en todas las marcas.

Pero todo quedó en nada esta mañana cuando la industria correntina presentó una nota en la que propuso un incremento de 7%, que llevaría el precio de la hoja verde a 26,09 pesos y dejó sentado por escrito que no estaba dispuesta a moverse un centavo de ese valor.

“La industria de Corrientes pidió nuestra grilla, la del INYM, el informe de Nielsen, informes de la reunión que tuvimos en Buenos Aires, al final no tomó ninguno de esos datos en cuenta y decidió ofrecer un incremento del 7%”, indicó Jonás Peterson, representante de la producción en el directorio del INYM en diálogo con Misiones Online.

El productor de la zona de Andresito destacó que la industria de Misiones fue muy accesible y estaba dispuesta a negociar. “Pero la postura de la industria de Corrientes fue inflexible, eso hizo imposible seguir con la negociación”, indicó.

Por su parte, el presidente del INYM, Juan José Szychowski, lamentó que “hace un mes que estamos evaluando los valores y hoy la industria de Corrientes presentó una nota en la que decía que solo podía ofrecer un aumento de 7%. Ofrecían 26, cuando el mercado está pagando 38”, dijo.