La impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais: «El que quiera creer, que lo crea»

La muerte de Ernestina Pais continúa generando profunda conmoción entre sus familiares, amigos y colegas. En ese contexto, Ana Acosta recordó con emoción a la conductora y reveló una señal llamativa que, según afirmó, recibió pocas horas después de despedirla en el cementerio de Chacarita.

Visiblemente conmovida, la actriz habló del vínculo que las unía y destacó las cualidades humanas de Ernestina. “Terrible, porque son de esas noticias en las que nunca caés y decís: ‘¿Cuándo va a terminar esta pesadilla que estoy viviendo?’. Ernestina tenía la mejor sonrisa de todo el ambiente artístico”, expresó.

Luego agregó: “Destaco que fue la mujer con más buena onda que me crucé. No conocí a alguien que le pusiera tanta alegría y tanta entrega a su trabajo. Era buena mina y buena amiga”.

Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista que brindó a Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) llegó cuando Acosta contó la experiencia que vivió al regresar a su casa tras el último adiós a la ex conductora de CQC.

“Les voy a contar algo que me pasó hoy. Tengo un chat con mis compañeras del colegio. Me venían escribiendo y yo no contestaba. Ayer, cuando estaba en Chacarita, les mandé un mensaje diciéndoles que hoy hablábamos”, comenzó relatando.

Según contó, una vez que terminó de enviarles un extenso audio relatando todo lo que había vivido durante la despedida de Ernestina, ocurrió algo inesperado.

“Cuando hoy terminé de contarles todo por audio, recibí los mensajes de ellas y, en eso, escuché que la computadora de mi casa, que estaba apagada desde el miércoles, se prendió”, resaltó, aún sorprendida.

Para Ana Acosta no fue una simple casualidad. Convencida de que se trató de una manifestación de su amiga, explicó cómo interpretó ese episodio.

“Con lo cual dije: ‘Gracias, Ernestina. Quisiste demostrarme que estás bien y fue por este medio’. Sabemos que se comunican. Hoy en día, con una conexión… el que quiera creer, que lo crea”, sostuvo.

La actriz reafirmó que el episodio ocurrió tal como lo contó y remarcó que no tiene dudas sobre lo que vivió.

“Realmente lo juro por mis hijas. Fue terminar de hablar de ella en el chat de mis compañeras del colegio, escuché el ‘clin’ de la computadora, fui para ese lado y la vi prendida. Estaba apagada desde el miércoles”, aseguró.

Antes de concluir, dejó una reflexión dirigida a quienes puedan dudar de su relato: “Para los que crean que estoy loca por lo que acabo de contar, créanme. Suelen manifestarse. Con mi mamá me pasó y ahora también”.