La impactante imagen del moretón de Rodrigo De Paul: ¿llega al amistoso de la Selección en la Bombonera?

La Selección Argentina jugará este viernes desde las 20.15 en la Bombonera el primero de sus dos amistosos antes de despedirse del público argentino rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, Rodrigo De Paul se perdería el choque ante Mauritania por una lesión que generó impacto en las redes sociales.

El mediocampista exhibió su pierna izquierda en el entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza y la imagen rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Es que el Motorcito tiene un moretón que le cubre todo el posterior de su pierna y encendió las alarmas en el cuerpo médico de la Selección.

Por este motivo, el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, dejaría a De Paul afuera del choque con Mauritania y esperaría por su evolución para saber si llega al duelo con Zambia, el martes, también en el estadio de Boca Juniors.

De Paul sufrió el golpe con la camiseta de Inter Miami en el partido revancha ante Nashville SC por la Concachampions y aunque en el momento no revistió mayor preocupación, con el correr de las horas la pierna izquierda se vio tomada por el hematoma.

Por esa razón, el ex Racing, Udinese y Atlético de Madrid se perdió el encuentro por la MLS frente al New York City. «El jugador Rodrigo De Paul presenta una contusión muscular en la pierna izquierda fruto de un golpe recibido en el último partido ante Nashville. Será baja para el encuentro de mañana ante NY City por precaución», había informado la franquicia con sede en Florida.