La IA entra en su nueva fase: de ChatGPT a Claude y Gemini, cuál ejecuta mejor tareas sin ayuda humana

La competencia entre los grandes modelos de lenguaje (LLMs) ingresa en una fase más silenciosa pero decisiva: la ejecución de tareas complejas sin intervención humana.

OpenAI, con su ChatGPT, lanzó una nueva versión que, según distintas mediciones, toma la delantera frente a Anthropic y Google. La clave radica en entender qué distingue a cada modelo y dónde existen ventajas concretas.

Los benchmarks como METR Time Horizons, Chatbot Arena+ y Epoch AI funcionan como indicadores de esta evolución. Evalúan precisión, consistencia, capacidad de razonamiento prolongado, robustez ante ambigüedades y desempeño en tareas encadenadas, combinando evaluaciones humanas, pruebas automatizadas y entornos simulados donde los modelos deben resolver problemas prácticos, no solo responder preguntas.

Estas métricas se obtienen mediante pruebas estandarizadas que permiten comparar modelos objetivamente. Para medir la velocidad de generación de texto, se aplican 220 combinaciones de instrucciones en distintos escenarios, evaluando la producción en tokens por segundo, integrando precisión, coherencia y ritmo en tareas complejas.

METR introduce un indicador clave: cuánto tiempo puede un modelo mantener coherencia operativa sin desviarse. Chatbot Arena+ realiza miles de comparaciones ciegas en escenarios reales, priorizando la preferencia humana. Epoch AI, por su parte, analiza escalabilidad, eficiencia y progreso técnico, identificando avances estructurales más allá del marketing.

Según el promedio de estos tres benchmarks, OpenAI alcanza cerca del 92%, Anthropic se sitúa alrededor del 89% y Google ronda el 86%. Aunque las diferencias no son abismales, reflejan ventajas consistentes en tareas complejas. Cada punto adicional representa menos errores y mayor confiabilidad operativa.

Los ciclos de mejora ya no son anuales; cada 6 a 9 meses surge un salto competitivo claro en alguno de estos referentes. El progreso no se basa en modelos más grandes, sino en arquitecturas más precisas, entrenamiento optimizado y mejor uso de herramientas externas. El valor ya no reside en el conocimiento acumulado, sino en la capacidad de ejecutar y mantener resultados.

Los tres modelos trabajan mediante suscripción, con planes base que rondan los 20 dólares mensuales. La diferencia frente a las versiones gratuitas es notable: menor capacidad de razonamiento, más restricciones, acceso limitado a novedades y menor precisión en tareas complejas. Pagar no solo suma comodidad, sino que habilita rendimiento.

**ChatGPT-5.4**

OpenAI marca un nuevo quiebre con este esperado lanzamiento, cuyo foco deja de estar en la conversación para centrarse en la ejecución directa. El modelo no solo interpreta lenguaje, sino que opera sobre el sistema, navega interfaces y completa flujos de trabajo complejos. El concepto de asistente se transforma en un agente operativo con autonomía práctica.

La función “Native Computer Use” sintetiza este cambio: GPT-5.4 observa la pantalla en tiempo real, interpreta elementos visuales y traduce instrucciones en acciones concretas. El lenguaje natural se convierte en comandos ejecutables en Windows o macOS, eliminando la fricción entre intención y resultado.

El modelo reconoce botones, menús y campos dinámicos como un usuario humano. Controla mouse y teclado, completa formularios, gestiona archivos y automatiza tareas repetitivas. La promesa no es rapidez, sino la sustitución directa de procesos manuales que consumen tiempo y atención.

Su arquitectura combina visión computacional, mapeo de píxeles y acceso a APIs del sistema. Cada acción se planifica según el estado actual de la interfaz, capturado en secuencias de imágenes, permitiendo que un solo pedido active cadenas complejas: buscar datos, procesarlos y volcarlos en documentos sin intervención.

**Claude Opus 4.6**

Claude responde desde otra perspectiva. No compite por el control operativo, sino por la profundidad cognitiva. Introduce modos diferenciados: respuestas instantáneas para tareas simples y razonamiento extendido para problemas complejos, con pensamiento paso a paso y resúmenes claros del proceso.

El modelo prioriza la trazabilidad y auditabilidad. Cada decisión puede explicarse y cada conclusión se fundamenta. Esto lo posiciona como una herramienta clave en ámbitos donde la precisión es crucial: desarrollo de software, análisis estratégico o validación de hipótesis complejas.

Además, Claude mantiene coherencia en sesiones largas, incluso con miles de pasos. Ejecuta herramientas en paralelo, ajusta estrategias y valida resultados sin perder alineación. En entornos de automatización empresarial, esta persistencia operacional marca una diferencia tangible frente a modelos más reactivos.

El enfoque constitucional de Anthropic añade una capa distintiva. Su entrenamiento incorpora principios éticos y de derechos humanos explícitos, buscando no solo evitar errores, sino reducir riesgos sistémicos como sesgos, manipulaciones o usos indebidos en contextos delicados.

**Gemini-3.1-Pro**

Gemini se posiciona en un punto intermedio. Combina razonamiento avanzado con una fuerte capacidad multimodal. Su ventaja competitiva reside en la interacción fluida entre texto, imagen, video y datos estructurados, ampliando el rango de tareas que puede abordar sin depender de integraciones externas.

En benchmarks, destaca en tareas que combinan múltiples formatos y requieren síntesis rápida. Sin embargo, su desempeño en razonamiento prolongado queda por detrás de Claude, mientras que su capacidad de ejecución directa no alcanza el nivel operativo de GPT-5.4.

La comparación entre OpenAI y Anthropic revela dos filosofías diferentes: GPT-5.4 apuesta por la acción autónoma en entornos reales, mientras Claude Opus 4.6 prioriza el pensamiento profundo y controlado. Uno reemplaza tareas, el otro reduce incertidumbre. Ambos avanzan, pero respondiendo a necesidades distintas.

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