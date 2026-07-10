La IA detrás de los videos virales del Mundial: Morphic, la plataforma que crea versiones animé de Messi, Mbappé y Haaland

Los videos creados con inteligencia artificial se han convertido en uno de los fenómenos del Mundial 2026. En plataformas como TikTok, Instagram o X, los usuarios pueden encontrar a figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo transformados en personajes de animé. Detrás de estas producciones está Morphic, una plataforma gratuita que permite generar escenas cinematográficas sin necesidad de conocimientos previos en animación.

Aunque parecen fragmentos sacados de una superproducción japonesa, los clips donde las estrellas de la Copa del Mundo aparecen como seres celestiales del fútbol, dictadores, guerreros vikingos o faraones del Antiguo Egipto son en realidad creaciones logradas mediante inteligencia artificial.

El fenómeno se popularizó semanas antes del Mundial, cuando miles de usuarios comenzaron a reinterpretar futbolistas, selecciones y momentos históricos con estética de animé, combinando deporte, mitología e inteligencia artificial.

### Qué es Morphic

La plataforma que impulsa este furor viral permite generar imágenes y videos directamente desde el navegador web. A diferencia de otros servicios que sólo crean clips a partir de texto, Morphic también posibilita tomar imágenes como referencia y animarlas mediante movimientos de cámara, expresiones faciales, iluminación y efectos cinematográficos.

Su funcionamiento es similar al de herramientas como ChatGPT, Gemini o Midjourney: el usuario escribe un *prompt* (una descripción detallada de la escena que desea crear) y la inteligencia artificial genera el resultado. Cuanto más específica sea la indicación, mejores suelen ser los resultados. Además del personaje, se puede definir el tipo de iluminación, el movimiento de cámara, el clima, la velocidad de la escena e incluso el estilo visual deseado.

### ¿Por qué se hizo tan popular?

Morphic destaca por incorporar plantillas y flujos de trabajo que recrean estilos muy populares, como el animé japonés, que se ha viralizado en redes sociales. También ofrece herramientas para mantener la consistencia de un personaje entre diferentes escenas, aplicar un mismo estilo artístico o transformar una imagen estática en una breve secuencia animada.

Esto explica la estética uniforme de muchos videos: personajes con rasgos coherentes durante toda la secuencia, iluminación cinematográfica, efectos de partículas, movimientos suaves de cámara y una animación que recuerda producciones de estudios japoneses.

### Cómo se generan los videos

Aunque su apariencia es compleja, el proceso para crear estos clips es bastante sencillo. Primero se crea o se sube una imagen del personaje principal. Luego, se escribe una descripción que indica qué debe ocurrir en el video: por ejemplo, que el protagonista abra los ojos, gire la cabeza, camine, sonría o que la cámara se acerque lentamente.

La inteligencia artificial interpreta esa información y genera un clip de pocos segundos. El usuario puede repetir el proceso tantas veces como desee, modificando el *prompt* hasta obtener el resultado esperado.

En muchos casos, los creadores producen varias escenas independientes y luego las unen en editores de video como Adobe Premiere o CapCut, disponibles en versiones web y para dispositivos móviles, para construir tráilers o series completas. La popularidad de Morphic radica en que la mayor parte del trabajo se realiza escribiendo instrucciones en lenguaje natural, sin necesidad de dominar programas profesionales de animación o modelado 3D.

No obstante, los mejores resultados suelen obtenerse combinando varias aplicaciones: una inteligencia artificial para generar las imágenes, Morphic para animarlas y un editor de video para añadir música, efectos de sonido, narración y títulos.

Desde la aparición de la inteligencia artificial generativa hace tres años, esta tecnología ha transformado diversas formas de entretenimiento. Antes, producir clips animados requería conocimientos avanzados en ilustración, edición de video e incluso sonido. Hoy, basta con una idea original, algunas imágenes de referencia y un *prompt* bien redactado para crear un contenido que, en pocas horas, puede alcanzar millones de pantallas.