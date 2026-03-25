La Hora del Planeta 2026, la campaña ambiental celebra su 20ª edición uniendo a millones de personas en todo el mundo

El sábado 28 de marzo se celebrará la 20ª edición de La Hora del Planeta, el movimiento ambiental más grande del mundo, presente en más de 180 países y territorios. La campaña impulsada a nivel global por WWF y organizada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina invita a millones de personas a dedicar una hora a realizar acciones positivas por el ambiente.

En el país, Fundación Vida Silvestre Argentina invita a sumarse a distintas propuestas presenciales totalmente gratuitas. En Buenos Aires, el evento central se realizará el domingo 29 de marzo en la Reserva Natural Urbana “El Corredor”, en San Miguel, con actividades para toda la familia: plantación de especies nativas, limpieza de márgenes del río, recorridas interpretativas para conocer la naturaleza que nos rodea, juegos, propuestas educativas y actividades de circo realizadas con materiales reciclados.

Por su parte, en Puerto Iguazú, Misiones, el viernes 27 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de “Plogging por el Planeta”, una iniciativa que combina actividad física y acción ambiental mediante la recolección de residuos mientras se camina o trota. El punto de encuentro será a las 7.30 h en la Rotonda de Acceso.

Ambas actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa en vidasilvestre.org.ar/ horadelplaneta, donde también se pueden encontrar ideas y propuestas para participar de la iniciativa desde cualquier lugar.

Según el último Informe Planeta Vivo de WWF, las poblaciones de especies silvestres atraviesan un declive alarmante. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad representan una amenaza directa para la supervivencia de la biodiversidad. Sin embargo, aún se está a tiempo de actuar, y La Hora del Planeta funciona como un recordatorio urgente del poder de la acción colectiva.

En este sentido, Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina, señaló: “La Hora del Planeta es mucho más que un momento; es un movimiento que sigue inspirando a personas en todo el mundo y nos recuerda la importancia de actuar de manera colectiva para construir un futuro más resiliente. Es un momento para darnos cuenta que podemos, a través de acciones, transformar el mundo que nos rodea y comenzar a ser protagonistas del cambio urgente y necesario que necesitamos”.

Por su parte, Kirsten Schuijt, directora general de WWF International, afirmó que “durante dos décadas, la Hora del Planeta ha sido un momento universal de esperanza y unidad frente a la crisis climática y de la naturaleza. Esta 20ª edición ofrece a personas de todo el mundo la oportunidad de mostrar su apoyo a un futuro más brillante y sostenible. Las decisiones que tomemos hoy darán forma al mundo del mañana, y la Hora del Planeta es un recordatorio del poder de la acción colectiva para impulsar el cambio que nuestro planeta necesita con urgencia.»

La propuesta de dedicar una hora al planeta busca facilitar la participación, invitando no solo a apagar las luces, sino también a realizar acciones concretas y con impacto positivo.

La Hora del Planeta en Argentina cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Ambiente de San Miguel, Municipalidad de Iguazú, Reserva El Corredor, Naranja X, Santander Río, Zurich, Eco Factory, Springwall, Carrefour, Iguazú Jungle, Grupo Bordín y Wandergreen.